Region Stuttgart: Upgrade für drei Bahnhöfe

Plochingen, Esslingen-Zell und Nürtingen profitieren von den Sanierungsplänen der Bahn

Die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium investieren insgesamt 1,6 Millionen Euro in 60 Bahnhöfe in Baden-Württemberg.

Von Alexander Kappen

Region Stuttgart. Noch bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. In diesen Tagen wird auch in Esslingen-Zell, Plochingen und Nürtingen fleißig gewerkelt. Fassaden, Wandflächen, Decken, Bodenbeläge und Treppen sollen verschönert werden.

Die drei genannten Bahnhöfe kennt der Reporter aus eigenen Bahnfahrten und kann hier nur beipflichten: Hier sollte mal eine Verschönerung vorgenommen werden!

Auch in Stuttgart wird fleißig verschönert: An der Station Flughafen/Messe wird die Barrierefreiheit mit neuen Automatiktüren verfeinert, am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen werden für die Drahtesel neu schmale Stahlrampen zum Anschließen der Fahrräder montiert.

Deutschlandweit sind es 600 Bahnhöfe die bis Ende 2022 verschönert werden. „Super“ findet das der Stuttgart Journal Reporter.