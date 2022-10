Die besten Cafés in der Schwabenmetropole

Natürlich ist das subjektiv, aber ganz verkehrt sind die die Tipps sicherlich nicht

Der Oktober zeigt sich sonnig, heute am Montag sind es 25 Grad, sodass man sich gut in ein Café am besten mit Aussenterasse setzen kann – Zum Frühstücken, Mittagessen, Ausruhen, Zeitung lesen, Interview führen oder aus einem anderen Grund.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Stuttgart Journal Reporter hat sich einmal die Mühe gemacht, sie aus seiner Sicht besten Cafés der Schwabenmetropole zusammenzutragen:

–Mokuska Café: Mit selbst geröstetem Kaffee bietet das Café etwas Besonderes. Im Westen gelegen, kann man hier auch gut draußen sitzen. Reichhaltiges Kaffee-Angebot, man kann sich auch seine gerösteten Kaffeepackung mit nachhause nehmen. Große Auswahl und gute Beratung. Hier haben wir schon ein Video gedreht:

„Der leckerste Kaffee in Stuttgart“: Mokuska Café – YouTube

Mókuska Caffè, Johannesstr. 34, Stuttgart-West, Mo-Sa 8-18 Uhr

–ConSafos in der Stadtmitte, ein ganz kleines aber feines Café mit großer Aussenterasse. Hier war jetzt eine Dauerbaustelle, das hat sich aber entspannt. Ganz nettes Pärchen, das das Café betreibt. Auch hier waren wir schon mit der Videokamera vor Ort:

Neueröffnung Café Consafos – Kleinstes Café in Stuttgart – YouTube

ConSafos, Königstr. 33, Stuttgart-Mitte, Mi-Fr 12-20, Sa 10-20, So 13-18 Uhr

-Café Moulu wunderschön im Westen gelegen: Erdal Cakir als Inhaber wollte schon immer eine eigene Rösterei haben. Seit 2019 gibt es die nun gleich neben seinem Café.

Café Moulu, Senefelder Str. 58, Stuttgart-West, Mo-Fr 8-18, Sa 9-18, So 10-18 Uhr

-Café/Bar Rote Kapelle gleich neben dem Feuersee: Wunderschön gelegen gleich am beliebten Feuersee. Neues Team betreibt die Kapelle. Nun gibt es eine wechselnde Tageskarte betreff dem Menü.

Rote Kapelle, Feuerseeplatz 1470176 Stuttgart, Mo – Fr / 11 – 1 Uhr Sa+So: 10 – 1 Uhr