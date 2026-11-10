Krankenstand im Südwesten: Weniger Fehltage, aber längere Ausfälle

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Stuttgart. Beschäftigte in Baden-Württemberg fehlen im Bundesvergleich am seltensten. 2025 ist der Krankenstand im Land leicht gesunken, und auch für 2026 deutet sich ein Rückgang an. Sorgen bereiten Krankenkassen und Betrieben vor allem die langen Ausfälle wegen psychischer Erkrankungen.

Nach Zahlen der AOK Baden-Württemberg kamen ihre erwerbstätigen Mitglieder 2025 im Schnitt auf 21,0 Arbeitsunfähigkeitstage. Das entspricht einem Krankenstand von 5,8 Prozent. Der Spitzenwert aus dem Jahr 2022 lag noch bei 23,3 Tagen, im Jahr 2021, also vor Einführung der elektronischen Krankschreibung, allerdings bei nur 18,6 Tagen.

Ein Krankenstand von 5,8 Prozent bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Tag rund 58 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben sind. In der Landeshauptstadt lag der Krankenstand der AOK-Versicherten mit 5,5 Prozent etwas unter dem Landeswert. Im ersten Halbjahr 2026 sanken die Fehltage im Land gegenüber dem Vorjahreszeitraum um weitere 3,2 Prozent.

Andere Kassen kommen zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn ihre Werte wegen der unterschiedlichen Versichertenstruktur niedriger ausfallen. Die Techniker Krankenkasse meldet für ihre Erwerbstätigen im Südwesten durchschnittlich gut 15 Fehltage und damit den niedrigsten Wert aller Bundesländer.

Bundesweit waren es rund 18,6 Tage. Die aktuellen Zahlen zum Krankenstand im Südwesten zeigen zugleich, dass Atemwegsinfekte wie Grippe, Bronchitis oder Corona weiterhin der häufigste Grund für eine Krankschreibung sind.

Psychische Erkrankungen dauern am längsten

Deutlich verändert hat sich in den vergangenen Jahren das Gewicht der psychischen Diagnosen. Bei den AOK-Versicherten im Land stiegen die Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen seit 2016 von 267 auf 347 Tage je 100 Mitglieder. Damit geht inzwischen etwa jeder sechste Ausfalltag auf eine solche Diagnose zurück. Eine Krankschreibung wegen einer Depression oder einer Belastungsreaktion dauerte im Schnitt 28,1 Tage, ein Atemwegsinfekt dagegen nur 5,2 Tage.

Fachleute erklären den Anstieg auch damit, dass psychische Leiden heute besser erkannt und offener angesprochen werden. Besonders betroffen sind Berufe mit hohen emotionalen Anforderungen, etwa in der Altenpflege, der Heilerziehungspflege oder im telefonischen Kundenservice. Die Auswertung zu psychisch bedingten Fehlzeiten im Land weist auch auf die Folgen für die Kassen hin: Die Ausgaben der AOK Baden-Württemberg für Krankengeld haben sich innerhalb von zehn Jahren auf 1,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

Wenn Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit aufkommen

Für Arbeitgeber bedeutet jeder Ausfall zunächst Lohnfortzahlung für bis zu sechs Wochen. Die ärztliche Bescheinigung hat dabei einen hohen Beweiswert, der sich nur durch konkrete Tatsachen erschüttern lässt. Bei begründeten Zweifeln können Betriebe über die Krankenkasse eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst anregen. Ein Thema ist dabei auch die Nebenbeschäftigung, denn die deutlich gestiegene Zahl der Nebenjobs im Land zeigt, wie viele Beschäftigte inzwischen mehr als einer Tätigkeit nachgehen. Während einer Krankschreibung ist das nicht grundsätzlich verboten, solange die Genesung nicht gefährdet wird.

Liegen konkrete Anhaltspunkte vor, dass jemand seine Krankheit nur vortäuscht oder währenddessen anderswo arbeitet, beauftragen Unternehmen in manchen Fällen eine Detektei. Das Bundesarbeitsgericht hat 2015 bestätigt, dass eine solche Beobachtung bei einem begründeten Verdacht zulässig sein kann.

Ermittler halten dann fest, ob die Person etwa auf einer Baustelle mitarbeitet oder in einem anderen Betrieb Schichten übernimmt, und dokumentieren das so, dass es vor dem Arbeitsgericht verwertbar ist. Eine Detektei aus Stuttgart prüft vor einem solchen Einsatz das berechtigte Interesse des Auftraggebers, denn eine Überwachung auf bloßen Verdacht hin ist nicht erlaubt. Bestätigt sich der Verdacht, können die Ermittlungskosten unter Umständen vom Beschäftigten zurückgefordert werden. Ebenso kann die Beobachtung den Mitarbeiter aber auch entlasten.

Streit um die telefonische Krankschreibung

Politisch steht derzeit vor allem der Weg zur Krankschreibung im Fokus. Die Bundesregierung hat sich Anfang Juli 2026 darauf verständigt, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen und eine ärztliche Bescheinigung schon ab dem ersten Krankheitstag zu verlangen.

Ärzteverbände kritisieren die Pläne, weil sie zusätzliche Praxisbesuche und volle Wartezimmer befürchten. Ein Gesetzentwurf liegt bislang nicht vor. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums von Mitte Oktober wird noch geprüft, wie sich die Beschlüsse umsetzen lassen.

Bis dahin können Hausärzte ihnen bekannte Patienten weiterhin für bis zu fünf Kalendertage telefonisch krankschreiben. Die Krankschreibung per Videosprechstunde soll auch nach einer Reform möglich bleiben.