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Curifox-App: Stuggi-Spaziergang als Rätselabenteuer

10. November 2026
_Leon / Pixabay

Ekaterina Glebova und Roman Krivtsov aus Frankfurt haben Curifox ins Leben gerufen. 

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die beiden Frankfurter sind selbst begeisterte Spaziergänger. Das Pärchen kam auf die Idee, das Entdecken der eigenen Stadt spannender zu machen. In allen deutschen Großstädten und natürlich auch in Stuttgart kann man sich die App aufs Handy laden und dann Rätsel zur Geschichte von Stuggi lösen.

So motiviert man sich rauszugehen – offline sozusagen – an die frische Luft und dabei Erfolgserlebnisse zu genießen, wenn man eine Aufgabe gelöst hat.

Auf der Homepage von „Curifox“ heißt es: „CuriFox ist ein kostenloser Stadtführer für die Stadt, in der du wohnst oder die du besuchst. Sag dem App, wo du starten und wohin du gehen möchtest, und sie zeichnet eine Wanderroute durch die interessantesten Orte dazwischen. Jeder Halt kommt mit einer kurzen Geschichte und einem kleinen visuellen Rätsel, sodass ein normaler Spaziergang zu einem stillen Abenteuer durch die Kultur und Geschichte deiner Straßen wird.“

CuriFox — kostenlose Stadtführer zu den Orten um dich herum 

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