Stuttgarts 1. Comedy-Club hat eröffnet

Tuur Tisseghem / pexels

Die Comedians Emmvee und Fabi Rommel haben im Marquardtbau am Freitag die Location zum Lachen aufgemacht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Drei Stockwerke hoch ist das Plakat, dass darauf hinweist, dass im Marquardtbau Stuttgarter Geschichte geschrieben wird. Hier hat seit kurzem der 1. Comedy-Club der Stadt eröffnet. Hier treten regelmäßig Comedians aus ganz Deutschland auf.

Auf der Homepage des Clubs heißt es: „Im ELEVEN COMEDY CLUB ist Stand-Up-Comedy zu Hause. Das ist ein Ort, der die Kunst nicht nur zeigt, sondern wirklich lebt: eine Homebase für Comedians, ein Treffpunkt für die Szene, eine Bühne zum Ausprobieren, Besserwerden und natürlich zum Abliefern.

Auf der Bühne treffen etablierte Comedians und Newcomer aufeinander, unterschiedliche Styles und Persönlichkeiten und klassische Stand-Up-Kultur und progressive Format-Ideen.

Kultur ist cool. Humor ist unglaublich wichtig. Und weil den Schwaben gerne mal nachgesagt wird, dass sie zum Lachen in den Keller gehen, machen wir genau das: Comedy im Kellergewölbe. Die Stimmung findet ihr hier im Keller, im besten Sinne. Und das Ganze auch noch an einem Ort voller Event-Geschichte (wir sagen nur Palais, Village, Marquardts, Lerche 22…).“

Auf der Homepage findet man alle weiteren Infos:

ELEVEN COMEDY CLUB Stuttgart