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Stuttgart Journal TV: Fußball-Jongleur auf der Königstraße

6. November 2026
Qubes Pictures / Pixabay

Direkt am Schlossplatz zeigte „Sinan Circus“ aus dem hohen Norden seine Fußball-Künste.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. „Sinan Circus“ nennt sich der Jongleur-Künstler, der dem SJ Reporter vor einigen Tagen am Schlossplatz auffiel. Er filmte seine Show auf einem Einrad. Dabei jonglierte der Artist mehrere Fußbälle mit den Händen. Die Passanten blieben stehen und klatschten.

Immer wieder zeigen Künstler, Selbstdarsteller und Musikanten am Schlossplatz ihr Können. Ein rumänischer Straßenmusiker spielte wieder Saxophon, der Schachspieler (über den wir schon berichteten) hatte wieder sein Schachbrett mitten auf der Königstraße aufgebaut um für einen Euro gegen einen Passanten König, Dame und Bauern hin und her zu bewegen.

Der Reporter zückte sein Handy und hielt die Show fest für den Stuttgart Journal YouTube-Kanal:

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