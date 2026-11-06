Heizöl wird zum Preisschock: Inflation in Baden-Württemberg bleibt bei 2,6 Prozent

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Die Inflationsrate in Baden-Württemberg hat im Oktober 2026 bei 2,6 Prozent gelegen und damit das Preisniveau des Vorjahres erneut überschritten. Während günstigere Kraftstoffe die monatliche Preisentwicklung etwas dämpften, bleiben insbesondere Heizöl und bestimmte Lebensmittel deutlich teurer als noch vor einem Jahr.

Dirk Meyer (kai)

Energiepreise sinken – Heizöl bleibt außergewöhnlich teuer

Der Verbraucherpreisindex in Baden-Württemberg ist im Oktober gegenüber September unverändert geblieben. Er lag weiterhin bei 126,0 Punkten, wobei das Preisniveau des Jahres 2020 als Vergleichsbasis mit 100 Punkten angesetzt wird. Im Vergleich zum Oktober 2025 ergibt sich daraus ein Anstieg von 2,6 Prozent. Die Zahlen gehen aus den vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes hervor.

Eine wesentliche Veränderung zeigte sich im Energiesektor. Gegenüber dem Vormonat September gingen die Energiepreise insgesamt um 1,8 Prozent zurück. Ausschlaggebend dafür waren vor allem niedrigere Kraftstoffpreise, die sich um 4,6 Prozent verbilligten. In die entgegengesetzte Richtung entwickelte sich dagegen Heizöl: Hier wurde innerhalb eines Monats ein weiterer Preisanstieg von 6,2 Prozent registriert. Die Preise für Gas und Strom veränderten sich mit einem Plus von jeweils 0,1 Prozent hingegen kaum.

Beim Blick auf das gesamte Jahr zeigt sich allerdings ein anderes Bild. Energie kostete im Oktober 2026 insgesamt 12,3 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat. Besonders stark fiel die Verteuerung bei Heizöl aus, dessen Preise 81 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Auch Kraftstoffe waren mit einem Plus von 30,2 Prozent erheblich teurer. Strom und Gas entwickelten sich dagegen günstiger: Ihre Preise sanken im Jahresvergleich um 6,2 beziehungsweise 3,7 Prozent.

Lebensmittel: Gemüse wird deutlich teurer

Auch bei den Nahrungsmitteln gab es im Oktober unterschiedliche Preisentwicklungen. Gegenüber September verteuerten sich Lebensmittel um durchschnittlich 0,6 Prozent. Besonders auffällig waren die Preise für Speisefette und Speiseöle, die um 2,4 Prozent stiegen. Gemüse kostete 1,6 Prozent mehr als im Vormonat. Bei Zucker, Süßwaren und Desserts wurde hingegen ein Rückgang von 0,5 Prozent festgestellt.

Im Jahresvergleich erhöhten sich die Lebensmittelpreise insgesamt um 0,9 Prozent. Hinter diesem vergleichsweise moderaten Anstieg verbergen sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Produktgruppen. Gemüse verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 10,9 Prozent. Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte lagen 7,4 Prozent über dem Preisniveau vom Oktober 2025.

Gleichzeitig gab es auch Entlastungen beim Einkauf. Speisefette und Speiseöle waren 6,5 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Bei Molkereiprodukten und Eiern gingen die Preise um 3,6 Prozent zurück.

Die wichtigsten Zahlen zur Inflation im Oktober

Bereich Veränderung zum Vorjahr (Okt. 2025) Heizöl +81,0 % Kraftstoffe +30,2 % Energie insgesamt +12,3 % Gemüse +10,9 % Bildungswesen +7,8 % Fisch und Meeresfrüchte +7,4 % Gesundheit +5,0 % Waren +2,9 % Allgemeine Inflationsrate +2,6 % Dienstleistungen +2,4 % Kerninflation +1,8 % Lebensmittel +0,9 % Freizeit, Unterhaltung und Kultur +0,7 % Möbel und Haushaltsgeräte −0,9 % Molkereiprodukte und Eier −3,6 % Gas −3,7 % Strom −6,2 % Speisefette und Speiseöle −6,5 %

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, vorläufige Ergebnisse für Oktober 2026. Veränderungen gegenüber Oktober 2025.

Dienstleistungen und Waren entwickeln sich unterschiedlich

Die sogenannte Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie aus der Berechnung herausgenommen werden, lag im Oktober bei 1,8 Prozent. Damit fiel sie deutlich niedriger aus als die allgemeine Inflationsrate von 2,6 Prozent. Gegenüber September erhöhte sich dieser Wert lediglich um 0,1 Prozent.

Bei den Dienstleistungen wurde im Jahresvergleich ein Preisanstieg von 2,4 Prozent verzeichnet. Waren verteuerten sich dagegen um 2,9 Prozent. Innerhalb der einzelnen Bereiche zeigten sich teilweise größere Unterschiede: Besonders stark stiegen die Preise im Gesundheitsbereich mit 5,0 Prozent sowie im Bildungswesen mit 7,8 Prozent. Auch Verkehrskosten lagen mit einem Plus von 8,6 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau.

Rückläufig entwickelten sich hingegen die Preise für Möbel, Leuchten und Haushaltsgeräte, die um 0,9 Prozent unter dem Vorjahreswert lagen. Bei Freizeit, Unterhaltung und Kultur fiel der Anstieg mit 0,7 Prozent vergleichsweise gering aus.

Der Gesamtindex blieb im Oktober bei 126,0 Punkten. Die ausgewiesenen Ergebnisse für Baden-Württemberg sind vorläufig.