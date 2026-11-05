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Galerie Schlichtenmaier: Peter Sehringer – Ausstellung  

Nov. 5, 2026
Bild: Peter Sehringer / Galerie Schlichtenmaier // Foto: Alexander Kappen

Coole Tierbilder in neuen Farben gibt es derzeit am kleinen Schlossplatz zu sehen. Hier ist die Galerie Schlichtenmaier beheimatet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Zwei Leoparden in der Farbe Grün – Das Bild mit dem Titel „Parder silber“ aus dem Jahr 2021 kostet stolze 16.000 Euro, hängt in der aktuellen Ausstellung der Galerie Schlichtenmaier am Kleinen Schlossplatz und es ist bereits verkauft!

Ein roter Punkt der neben dem Titel klebt signalisiert den Verkauf. Bei einem halben roten Punkt wäre das Bild „nur“ vorgemerkt. Ein Interessent hat so die Möglichkeit einige Zeit lang das alleinige Kaufrecht zu haben. Falls er das Werk doch nicht kaufen will, ist es wirder für alle käuflich zu erwerben. 

„Der Künstler Peter Sehringer hat Tiere geliebt und sie genau beobachtet und sich in sie hineinversetzt. Er hat wie ein Tier gefühlt“, sagt der Ausstellungsleiter, der einige Kunstfans, unter ihnen der SJ Journal Reporter eine private Galerie-Führung gibt.

Peter Sehringer lebte und arbeitete in Stuttgart. Hier einige Infos über ihn:

About – Peter Sehringer / Galerie Schlichtenmaier – Home

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