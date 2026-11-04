Kolumne: Kalte Jahreshälfte erschwert Garten-Fun 

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Der SJ Reporter ist stolzer Pächter eines Stuttgarter Gärtles. Aber jetzt wird es draußen kalt …

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Frühling und Sommer – da macht ein Gärtle Spaß aber was ist im kühlen Herbst und im kalten Winter? Der Reporter möchte zumindest im Herbst noch ab und zu in seine geliebtes Gärtle im Stadtteil Wangen. Hier hat er eine Feuerstelle und eine überdachte Terrasse (Pergola) angefertigt und auch die Stäffele freigelegt und damit nutzbar gemacht.

Nun hat er sich im Baumarkt eine Gas-Heizung zugelegt. Der tragbare Heizer ist nicht sehr groß, heizt aber das Räumle im Inneren der Holzhütte schnell warm. So kann der Reporter auch im Herbst den Garten nutzen.

Der benachbarte Hahn schreit immer noch fleißig sein „Kikerikiiiii“ und sorgt so für Unterhaltung. Besuch bekommt der Reporter auch von den Bienen des Gartennachbarns. Die schauen immer vorbei, wenn gegrillt wird.

Auch ein Reh schaute mal kurz vorbei, denn die Hälfte des Gärtles ist immer noch Wangener Wildnis… So kann sich ein Reh dort gut verstecken…

Viele Gärtle werden von ihren meist älteren Besitzern hier auf der Wangener Höhe nicht mehr genutzt und verwildern in kurzer Zeit zum schwäbischen Dschungel!