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Straßenmusik: Gitarren-Sänger aus Kanada auf der Königstraße   

Nov. 3, 2026

Der Reporter entdeckte bei seinem Mittagessen den gefühlvollen Straßenmusiker am Rande des Schlossparks.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Tolle Gitarrenklänge lockten viele Passanten am Schlossplatz an. Ein Gitarren-Straßenmusiker aus Kanada verzückte mit seinen Musikkünsten. „Ich reise weiter nach Österreich und in Deutschland gefällt es mir gut“, sagte er auf Englisch.

Immer wieder spielen hier Straßenmusiker oder geben Kuschelfreunde kostenlose „Hugs“ an Passanten.

Der Schlossplatz ist nicht einfach nur die grüne Lunge Stuttgarts – er ist das pulsierende Herzstück der Innenstadt und der ultimative Break-Point auf der Königstraße. Mit einer punktgenauen Punktlandung teilt das historische Areal die rund 1,2 Kilometer lange Shoppingmeile in zwei völlig verschiedene Abschnitte: Wer Richtung Hauptbahnhof schlendert, taucht ab in die untere Königstraße, während es in der Gegenrichtung über die obere Königstraße schnurgerade zum Rotebühlplatz geht. Unentschlossene nutzen die weitläufige Kulisse zwischen Neuem Schloss und Kunstmuseum einfach als stilvollen Zwischenstopp zum Sehen und Gesehenwerden.

Der Reporter dreht mit seinem Handy ein Video für den Stuttgart-Journal-Video-Kanal.

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