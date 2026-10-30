Maultaschen-Guide: Wo gibt es die leckersten Teigtaschen  

KI-generiert

Hier stellen wir einige Locations vor, in denen Maultaschen die Hauptrolle spielt. Ohne Garantie dass es die leckersten in der City sind, aber zum Ausprobieren lohnt es sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen…

Von Alexander Kappen

Großraum Stuttgart. Im schwäbischen Lokal „Ochsen“ in Uhlbach hat der SJ Reporter sehr leckere hausgemachte Maultaschen verspeist. Sehr flach in der Form war auch der Nudelteig hausgemacht… Die Portion war klein und nicht günstig aber Suchtgefahr!

Ochsen Uhlbach

„Maultaschen Boutique“ in Ostfildern. Auf der Homepage heißt es: „Das „sbr-locations“ Restaurantkonzept „Maultaschen Boutique“ widmet sich vollkommen der schwäbischen Küche. Unser Herz schlägt so sehr für die Maultasche, dass sie in allen Farben und Formen von uns interpretiert wird.

Für alle süßen Feinschmecker haben wir auch Dessert-Varianten der Maultasche.“

Home – Maultaschen-Boutique Restaurant

„Beste Oma-Qualität“ heißt es auf der Homepage von „Herrn Kächele“. Hier gibt es Maultaschen-Kochevents, -Workshops und vieles mehr. Auf der Homepage heißt es: „Herr Kächele-Produkte sind Klassiker in Manufaktur-Qualität. Ganz ohne fiese Inhaltsstoffe und Geschmacksverstärker, dafür mit jeder Menge guter Zutaten vernünftigen Ursprungs.“ In der Schulstraße 2 in der Stadtmitte gibt es ein Bistro, und in der Gerokstraße 12.

Herr Kächele