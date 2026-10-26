BW: Medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche auf dem Vormarsch

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In Baden-Württemberg ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 2025 leicht gesunken, während sich langfristig ein Anstieg gegenüber früheren Jahren zeigt. Gleichzeitig verschieben sich die Altersstruktur der betroffenen Frauen und die Wahl der Methode deutlich in Richtung medikamentöser Abbrüche.

Dirk Meyer (kai)

Weniger Abbrüche als im Vorjahr – langfristig aber ein Anstieg

Im Jahr 2025 wurden in Baden-Württemberg insgesamt 11.555 Schwangerschaftsabbrüche registriert. Das entspricht einem Rückgang von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus den Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Damit endete eine Entwicklung, die seit 2021 von jährlich steigenden Fallzahlen geprägt war.

Der Blick auf einen längeren Zeitraum zeigt allerdings ein anderes Bild: Verglichen mit dem bisherigen Tiefstand von 2017 lag die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 2025 um 21,6 Prozent höher. Im selben Zeitraum entwickelte sich die Zahl der Lebendgeburten in die entgegengesetzte Richtung. Sie sank um 12,4 Prozent.

Die beiden Entwicklungen beschreiben unterschiedliche statistische Trends. Aus den Zahlen allein lässt sich jedoch nicht ableiten, welche individuellen Gründe zu einem Schwangerschaftsabbruch führen oder warum sich die Geburtenzahlen verändern.

Frauen zwischen 25 und 35 Jahren am häufigsten betroffen

Die meisten Schwangerschaftsabbrüche entfielen 2025 auf Frauen zwischen 25 und unter 35 Jahren. Diese Altersgruppe machte 45,3 Prozent aller registrierten Fälle im Land aus. Zugleich zeigen die Daten, dass Schwangerschaftsabbrüche im Zeitvergleich häufiger auf ältere Frauen entfallen.

Bei den 35- bis unter 40-Jährigen stieg der Anteil von 17,2 Prozent im Jahr 2005 auf 18,4 Prozent im Jahr 2025. Auch bei Frauen ab 40 Jahren war eine Zunahme zu verzeichnen: Ihr Anteil erhöhte sich im selben Zeitraum von 8,3 auf 8,9 Prozent.

Deutlicher fiel die Veränderung bei Minderjährigen aus. Während 2005 noch 5,3 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche auf Mädchen unter 18 Jahren entfielen, waren es 2025 nur noch 2,4 Prozent. Die Zahlen verdeutlichen damit eine Verschiebung der Altersverteilung über zwei Jahrzehnte. Sie geben allerdings keinen direkten Aufschluss darüber, wie häufig Schwangerschaften in den jeweiligen Altersgruppen insgesamt auftreten.

Medikamentöse Abbrüche gewinnen deutlich an Bedeutung

Neben der Altersstruktur hat sich auch die Art der Eingriffe verändert. Besonders deutlich zeigt sich das beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch mit Mifepriston, das unter anderem unter dem Markennamen Mifegyne bekannt ist. Während 2015 lediglich 15,8 Prozent der registrierten Schwangerschaftsabbrüche mit dieser Methode durchgeführt wurden, lag der Anteil 2025 bereits bei 47,1 Prozent.

Damit entfiel zuletzt fast jeder zweite Schwangerschaftsabbruch auf einen medikamentösen Eingriff. Bei dieser Methode werden Medikamente eingesetzt, um eine Schwangerschaft zu beenden. Sie unterscheidet sich von einem operativen Abbruch, bei dem der Eingriff in einer medizinischen Einrichtung vorgenommen wird.

Auch die rechtlichen beziehungsweise medizinischen Gründe für die Abbrüche sind in der Statistik erfasst. Im Jahr 2025 erfolgten 94,5 Prozent nach der sogenannten Beratungsregelung. Weitere 5,5 Prozent wurden aufgrund einer medizinischen Indikation durchgeführt.

Der Ort der Durchführung war ebenfalls überwiegend ambulant organisiert: 89,9 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche fanden in einer Arztpraxis oder einem ambulanten Operationszentrum statt. Die Daten des Statistischen Landesamtes zeigen damit sowohl einen langfristigen Wandel bei den Altersgruppen als auch eine deutliche Zunahme medikamentöser Methoden.