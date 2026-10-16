Vom Pestfriedhof zum Kulturdenkmal: Der Hoppenlaufriedhof wird 400 Jahre alt

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Ein Friedhof, der einst vor den Toren Stuttgarts angelegt wurde, liegt heute mitten im Stadtgefüge. Der Hoppenlaufriedhof besteht seit 400 Jahren. Das Jubiläum im Oktober 2026 lenkt den Blick auf einen Ort, an dem sich Stadtentwicklung, historische Grabmalkunst und veränderte Formen des Gedenkens ablesen lassen. Noch bis zum 14. Oktober würdigt die Stadt seine Geschichte mit einer Ausstellung und einer Kunstinstallation an der Liederhalle.

Ein Begräbnisplatz vor den Toren der Stadt

Die Anfänge des Hoppenlaufriedhofs reichen in das Jahr 1626 zurück. Während der Pestzeit wurde außerhalb des damaligen Stuttgart ein Begräbnisplatz angelegt, zunächst als Äußerer Spitalfriedhof. Seine Lage vor der Stadt verweist auf eine Zeit, in der sich Stuttgart räumlich deutlich von der heutigen Landeshauptstadt unterschied. Der Name Hoppenlaufriedhof setzte sich erst später durch. Wer die Anlage heute im Stuttgarter Westen nahe der Liederhalle verortet, trifft deshalb auf einen deutlichen Gegensatz: Aus dem Friedhof außerhalb der Stadt ist ein historischer Ort in einem dicht genutzten innerstädtischen Umfeld geworden.

Das Jubiläum macht diese Verschiebung sichtbar. Die Landeshauptstadt Stuttgart zeichnet die Entwicklung des Hoppenlaufriedhofs vom früheren Gottesacker zum Kulturdenkmal nach. Dabei geht es um mehr als das Alter der Anlage: Die wechselnde Bedeutung des Friedhofs erzählt auch davon, wie sich Stadtgrenzen, Wohnviertel und der Umgang mit Begräbnisorten über Jahrhunderte verändert haben.

Vom bevorzugten Friedhof zur stillgelegten Anlage

Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte sich der Friedhof im Gewann Hoppenlau zur bevorzugten Begräbnisstätte der sogenannten „reichen Vorstadt“. Was als Begräbnisplatz in einer Krisenzeit begonnen hatte, erhielt damit eine andere gesellschaftliche Stellung. Auf dem Gelände entstand 1843 zudem ein jüdischer Friedhof. Diese Station gehört zur Geschichte des Ortes ebenso wie die Grabmale bekannter Persönlichkeiten aus Stuttgarts Kultur-, Geistes- und Unternehmensgeschichte. Der Friedhof bewahrt damit Spuren unterschiedlicher Lebensläufe und Gemeinschaften, auch wenn diese heute vor allem über erhaltene Grabstätten und historische Überlieferungen zugänglich sind.

Mit der Eröffnung des Pragfriedhofs im Jahr 1873 veränderte sich die Rolle des Hoppenlaufriedhofs erneut. Die letzte Sargbestattung fand dort 1880 statt; 1882 wurde die Anlage entwidmet. Diese Daten markieren das Ende seiner früheren Funktion als Begräbnisstätte. Sie erklären zugleich, warum der Ort heute anders wahrgenommen wird als ein Friedhof, auf dem laufend neue Grabstätten entstehen. Seine Bedeutung liegt im erhaltenen Bestand: Die Grabmale zeugen von einer vergangenen Bestattungspraxis und zugleich von der Stadtgesellschaft, die diesen Ort über Generationen geprägt hat.

Grabmale erzählen Stadtgeschichte

Auf dem rund 3,5 Hektar großen Gelände sind Grabdenkmäler aus verschiedenen Zeiten erhalten. Namen wie Wilhelm Hauff, Gustav Schwab, Christian Friedrich Daniel Schubart, Johann Heinrich Dannecker und Johann Rudolf Zumsteeg stehen für einen Teil der Stuttgarter Kulturgeschichte, die dort sichtbar bleibt. Die Steine erzählen jedoch auch jenseits bekannter Namen von früheren Vorstellungen des Erinnerns. Inschriften, Formen und Materialien machen deutlich, dass ein Grabmal zugleich persönliches Andenken und Ausdruck seiner Entstehungszeit sein kann. Gerade dieser Bestand verleiht dem Friedhof seinen Wert als historische Gesamtanlage.

Seit 1986 steht der Hoppenlaufriedhof als Kulturdenkmal besonderer Bedeutung unter Schutz. Der Erhalt der Grabmale ist dabei eine fortlaufende Aufgabe, keine einmalige Maßnahme zum Jubiläum. Nach Angaben der Stadt wurden bis 2024 insgesamt 1.674 Grabmale konserviert. Hinter dieser Zahl stehen Arbeiten an historischen Objekten, die über lange Zeit Witterung und anderen Belastungen ausgesetzt waren. Das Erscheinungsbild der Anlage ist deshalb auch Ergebnis von Denkmalpflege: Nur wenn die Grabmale erhalten bleiben, können sie weiterhin Auskunft über die Menschen und die Gestaltung ihrer Ruhestätten geben.

Was das Jubiläum über den Wandel der Bestattungskultur zeigt

Der Hoppenlaufriedhof zeigt eine historische Form des Abschieds, nicht die gesamte Bestattungskultur einer Stadt. Seine Geschichte reicht vom angelegten Begräbnisplatz über eine gesellschaftlich bedeutsame Ruhestätte bis zum geschützten Erinnerungsort. In der Gegenwart stehen Fachleute für Bestattungen in Stuttgart der Beratung zu einer Bestattung in unterschiedlichen Formen bei. Es verstehen sich unterschiedliche Wege und Orte der Beisetzung; der Hoppenlaufriedhof selbst ist dabei kein Beispiel für eine heutige aktive Begräbnisstätte.

Der Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart zeigt vor allem, dass der Ort eines Abschieds und die Form des späteren Gedenkens nicht dasselbe sein müssen. Ein historisches Grabmal bewahrt eine Erinnerung im öffentlichen Raum über Generationen. Heutiges Gedenken kann ebenfalls an einem Grab stattfinden, aber auch andere Formen annehmen. Aus dem Jubiläum lässt sich daher keine einfache Entwicklung von einer früheren zu einer einzigen heutigen Praxis ablesen. Es öffnet vielmehr den Blick dafür, wie eng Bestattungsformen, persönliche Wünsche und die Orte des Erinnerns miteinander verbunden sind.

Jubiläumsprogramm bis 14. Oktober

Der aktuelle Anlass für den Blick auf diese Geschichte ist das Jubiläumsprogramm der Landeshauptstadt. Im ehemaligen Restaurant der Liederhalle sind noch bis Mittwoch, 14. Oktober 2026, die Kunstinstallation „Das Unerhörte – unaufhörlich“ von Edgar Harwardt und eine digitale Fotoausstellung zu sehen. Die Präsentationen ergänzen den Besuch des Friedhofs um künstlerische und fotografische Perspektiven. Während sich auf dem Gelände die erhaltenen Grabmale unmittelbar betrachten lassen, rückt das Programm den Ort und seine Bedeutung ausdrücklich in den Mittelpunkt.

Die Ausstellungen sind nach den städtischen Veranstaltungsangaben täglich von 10.30 bis 17 Uhr zugänglich, am letzten Tag, dem 14. Oktober, bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Besucherinnen und Besucher aus Stuttgart und der Region ist das eine zeitlich begrenzte Gelegenheit, sich mit der Geschichte der Anlage zu beschäftigen. Die Feierlichkeiten finden vom 10. bis zum 14. Oktober statt; zum aktuellen Programm gehören noch die laufende Installation und die Fotoausstellung. Bereits vergangene Auftaktveranstaltungen sind davon zu unterscheiden.

Ein Ort zwischen Gedenken und Stadtleben

Der Hoppenlaufriedhof ist heute zugleich Kulturdenkmal und grüne Fläche im Stuttgarter Westen. Diese beiden Eigenschaften gehören zusammen: Die Wege und Bäume schaffen Abstand zum umliegenden Stadtbetrieb, während die Grabmale daran erinnern, dass die Anlage über Jahrhunderte eine andere Aufgabe hatte. Wer den Ort allein als Park betrachtet, übersieht seine Geschichte. Wer ihn nur als Ansammlung alter Steine wahrnimmt, verpasst wiederum seine Rolle im heutigen Stadtgefüge. Sein besonderer Charakter entsteht gerade aus dem Nebeneinander von historischem Bestand und gegenwärtiger Nutzung.

Zum 400. Bestehen wird damit auch eine Frage der Stadtgeschichte greifbar: Was geschieht mit einem Ort, dessen ursprüngliche Funktion endet, dessen Zeugnisse aber bleiben? Am Hoppenlaufriedhof lautet die Antwort nicht Abriss oder Neubeginn, sondern Erhaltung und neue öffentliche Wahrnehmung. Die konservierten Grabmale halten individuelle Erinnerungen fest; als Gesamtanlage erzählt der frühere Friedhof von vier Jahrhunderten Stuttgart. Das Jubiläum gibt diesem Zusammenhang für wenige Tage besondere Aufmerksamkeit. Danach bleibt der geschützte Ort weiterhin Teil der Stadt, die längst um ihn herumgewachsen ist.