Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Kurios: Ein kleines italienisches Dorf bekocht halb Stuttgart  

Sep. 14, 2026
Plataci-Leonardo Massaro - CC BY-SA 4.0

Plataci liegt in Stüditalien und hat nur 1500 Einwohner – dennoch werden 15 Stuttgarter Lokale von Wirten aus diesem Dorf geführt! 

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Das „Feinschmecker“-Dorf Plataci liegt 1000 Meter über dem Meer in den Bergen Süditaliens. Auch die „Rote Kapelle“ am Feuersee, das der Reporter sehr schätzt wegen dem Guten Kaffee und Eis, das man dort bekommt. Zudem sitzt man mitten in Stuttgart und dennoch ruhig am See.

„L`Aleph“ machte den Anfang in der Eberhardstraße, die „Osteria“ folgte, „L.A. Signorina“ am Marienplatz, „Aria“ am Pragsattel, das „Punto“ in Zuffenhausen, „Salvini“ in Korntal, „Piloni“ am Bismarckplatz, „Goldoni“, „Tabano“ und viele mehr werden von den Dorfbewohnern in Stuttgart als Wirte geführt.

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