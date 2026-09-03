Kolumne: Stuttgarter Garten nimmt Form an

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Sonnenliege, Feuerstelle, Kiesterrasse mit Pergola, frei geschnittene Stäffele – der Garten des Reporters nimmt Form an. Mit der Motorsäge rodet er herausstehende Baumstümpfe und Bäumchen, die leider im Weg sind…

Nur ungern fällt der Reporter einen Baum, denn er mag die Flora und Fauna sehr gern.

Mehrere Rehe besuchten den Reporter als er auf seiner Terrasse die Ruhe der Natur genoss und seine Mails checkte. Scheu ergriffen die Rehe nach kurzem neugierigen Anschauen das Weite…

Da der Garten des Reporters noch zu 50 Prozent aus „Dschungel“ besteht, ist er natürlich attraktiv für Wildtiere aller Art. Der Hahn seines Gartennachbarn erfreut den Reporter immer wieder mit seinem lautstarken „kikerikiiiiii“ und auch mit den Bienen des gleichen Nachbarn hat er seinen Frieden geschlossen. Denn die fliegen brav in ihr Bienennest, um fleißig Honig zu produzieren.

Rindenmulch sei Dank – der Garten nimmt dadurch wohnlichen Charakter an. So langsam wird aus dem verwilderten Garten ein vorzeigbares schwäbisches Gärtle!