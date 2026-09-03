Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Kolumne: Stuttgarter Garten nimmt Form an

Sep. 3, 2026

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Wangen. Sonnenliege, Feuerstelle, Kiesterrasse mit Pergola, frei geschnittene Stäffele – der Garten des Reporters nimmt Form an. Mit der Motorsäge rodet er herausstehende Baumstümpfe und Bäumchen, die leider im Weg sind…

Nur ungern fällt der Reporter einen Baum, denn er mag die Flora und Fauna sehr gern.

Mehrere Rehe besuchten den Reporter als er auf seiner Terrasse die Ruhe der Natur genoss und seine Mails checkte. Scheu ergriffen die Rehe nach kurzem neugierigen Anschauen das Weite…

Da der Garten des Reporters noch zu 50 Prozent aus „Dschungel“ besteht, ist er natürlich attraktiv für Wildtiere aller Art. Der Hahn seines Gartennachbarn erfreut den Reporter immer wieder mit seinem lautstarken „kikerikiiiiii“ und auch mit den Bienen des gleichen Nachbarn hat er seinen Frieden geschlossen. Denn die fliegen brav in ihr Bienennest, um fleißig Honig zu produzieren.

Rindenmulch sei Dank – der Garten nimmt dadurch wohnlichen Charakter an. So langsam wird aus dem verwilderten Garten ein vorzeigbares schwäbisches Gärtle!

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Vegan fit in Stuttgart: So finden Sie ein passendes Bio Proteinpulver

Sep. 2, 2026
Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Die Volltreffer

Sep. 2, 2026
Journal Regiotainment

Goldschmiedeatelier Stuttgart im SWR: Wie aus Familienschmuck ein neuer Ring wird

Sep. 1, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Kolumne: Stuttgarter Garten nimmt Form an

3. September 2026
Journal Regiotainment

Vegan fit in Stuttgart: So finden Sie ein passendes Bio Proteinpulver

2. September 2026
Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Die Volltreffer

2. September 2026
Journal Regiotainment

Goldschmiedeatelier Stuttgart im SWR: Wie aus Familienschmuck ein neuer Ring wird

1. September 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen