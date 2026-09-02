Filmtipps: Die Volltreffer

Anete Lusina / Pexels

Der Stuttgart Journal Filmkritiker stellt hier mal einen Film und eine Serie vor, die garantiert Niveau, Spannung und gute Unterhaltung bieten.

Von Alexander Kappen

Auf Netflix findet man „Dogs of Berlin“: 10 Teilige Krimi-Serie von 2018. Supercool gemacht erreicht die Serie US-Niveau. Ganz selten für eine deutsche Serie- Ähnlich wie 4 Blockz ist das Thema auch wieder das Leben der Berliner Gangs.

Ein bekannter türkischer Fußballer, der für Deutschland spielt, wird ermordet im Gebüsch in einem Problemviertel gefunden. Schnell geraten die Gangs, die die Stadt beherrschen ins Visier: Die „Kameraden“ eine Neonazi-Gruppe, die „Death Daggers“, eine türkisch-arabische Motorradgang, die Libanesen-Mafia oder die Kovac-Bande, die das Wettmilieu kontrollieren.

Fahri Yardim, der Hamburger Tatort-Partner von Till Schweiger und Felix Kramer (Serie „Unfamiliar“), der den Reporter restlos überzeugt, spielen die Hauptrollen. Die Serie ist hochwertigst besetzt – Das Drehbuch super spannend. Viel Action, aber eher intelligent und kreativ umgesetzt, was die Serie zu einem Klassiker macht! Kein dummes Geballer…

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Pusher 1 auf amazon prime: Der Klassiker mit Mads Mikkelsen, James Bond Bösewicht aus dem Poker Bond… Mit einfacher Kamera gedreht (erinnert an die Kamera des Reporters 😉 ) spielt in Dänemark.

Frank schuldet dem Drogenboss Milo (Zlatko Buric !!!) Geld weil ein Drogendeal geplatzt war. Die Drogen sind weg und nun dreht sich die Spirale immer schneller abwärts… Unterhaltung vom Allerfeinsten! Bewertung 4,6 von 5 spricht für sich. Viel Spaß!

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