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Jugendfarm Elsental: Neubau des Farmhauses steht an   

Sep. 1, 2026
Tiertwvogel / freeimages.com

Das alte Farmhaus (aus Holz) wurde in diesem Jahr abgerissen, das Fundament des neuen hauses gegossen und die Außenfassade (mit Dach) fertiggestellt. Nun steht die Bauphase 2 kurz bevor. Die besteht im Innenausbau des neuen Gebäudes.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Die Pferde und Ponys der Jugendfarm mussten unter dem Neubau leiden. Sie wurden während der Bauphase 1 bei Bekannten der Jugendfarm-Mitarbeiter untergebracht. Nun sind sie wieder auf dem Gelände.

„Im Elsental 3“ lautet die Adresse der Stuttgarter Jugendfarm.

Auf der Homepage erzählen die Mitarbeiter: „In den letzten Jahren mussten wir viel improvisieren: Es regnete an verschiedenen Stellen durch das Dach herein. Davon waren die Sattelkammer, die Futterkammer und die Wohnung betroffen. Im Winter konnten wir nicht mehr heizen, da das Haus inzwischen praktisch ohne Isolierung ist. Im neuen Ersatzbau werden diese Räume solide und hell neu errichtet.

Die Sattelkammer wird so groß sein, dass sie neben den Sätteln auch Platz bietet für einen runden Tisch und eine gemütliche Bank mit Blick auf die Pferde; Raum für Austausch und Gespräche. • Die Töpferveranda wird ein moderner Werkraum werden für ca. 14 – 20 Kinder und Gruppenangebote aller Art. • Im angrenzenden Kindergartenraum wird es eine kleine Küche geben. In den Ferien dürfen hier auch Farmkinder kochen.“

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