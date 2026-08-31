Pop-Up-Bar auf dem Haigst

Symbolbild: Blandinejoannic / CC0 / Pixabay

Die mobile Aperitivo-Bar „Ape Ro“ zieht in den ehemaligen Feinkost Haigst und wird zur regelmäßigen Anlaufstelle für Aperitivo, Kaffee und Co. – wenigstens für zwei Monate.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am 8. August um 11 Uhr war das Opening auf dem Haigst. Die genaue Adresse lautet „Auf dem Haigst 37“. Von Donnerstag bis Sonntag hat die Bar immer abends auf. Dolce Vita, ganz besonders guten Kaffee und Aperitivo gibt es hier.

Wirklich spannend ist die kurze Laufzeit des Projekts. Hier hat man die Chance wirklich Einzigartiges zu erleben.

Wer die Location buchen will, für eigene Feiern kann dies unter mail: ciaoape.ro@gmail.com tun.

Auf Instagram hat die Bar bereits rund 2000 Follower.

Hier die Adresse: mobile aperitivo bar and pop up (@ape__ro) • Instagram-Fotos und -Videos