Sterblichkeit sinkt in Baden-Württemberg – Bevölkerung wird älter

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In Baden-Württemberg sind 2025 weniger Menschen gestorben als im Jahr zuvor. Nach den neuesten Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg gab es rund 117.500 Sterbefälle. Das waren knapp 1.100 beziehungsweise 0,9 Prozent weniger als 2024. Damit sank die Zahl der Sterbefälle im Südwesten bereits zum dritten Mal in Folge.

Die Entwicklung bedeutet allerdings nicht, dass der demografische Wandel zum Stillstand kommt. Gleichzeitig wird die Bevölkerung im Land älter, die Geburtenzahlen bleiben niedrig und 2025 ist erstmals seit mehreren Jahren auch die Einwohnerzahl Baden-Württembergs zurückgegangen. Für den Landkreis Göppingen sind diese Entwicklungen ebenso relevant wie für andere Teile der Region Stuttgart.

Sterbefallzahlen gehen zum dritten Mal in Folge zurück

Die neuen Daten zeigen zunächst einen klaren kurzfristigen Trend. Nach dem deutlichen Anstieg der Sterbefälle zwischen 2016 und 2022 ist die Zahl seit 2023 kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2024 registrierte das Statistische Landesamt noch 118.583 Sterbefälle, 2025 waren es rund 117.500.

Auch bei der Sterblichkeit ergibt sich ein Rückgang. Um unterschiedliche Altersstrukturen und die Alterung der Bevölkerung bei Vergleichen herauszurechnen, verwendet die Statistik eine altersstandardisierte Rate. Diese sank 2025 von 911 auf 881 Sterbefälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Minus von 3,3 Prozent.

Bei Männern fiel die Zahl der Gestorbenen 2025 um 1,4 Prozent, bei Frauen um 0,4 Prozent. Insgesamt starben rund 58.600 Männer und 59.000 Frauen. Der Januar war mit etwa 11.500 Sterbefällen der Monat mit den meisten Todesfällen, während im September mit rund 8.500 die niedrigste Zahl registriert wurde.

Die neuen Zahlen machen zugleich deutlich, warum absolute Sterbefallzahlen und demografische Alterung nicht gleichgesetzt werden sollten. Eine älter werdende Bevölkerung muss nicht in jedem einzelnen Jahr automatisch zu mehr Todesfällen führen. Lebenserwartung, Bevölkerungsgröße, Altersstruktur und außergewöhnliche Einflüsse können die jährlichen Werte erheblich verändern.

Gleichzeitig schrumpft die Bevölkerung

Während die Sterbefallzahlen zurückgehen, zeigt eine andere Statistik die langfristige demografische Herausforderung. Baden-Württemberg hatte Ende 2025 rund 11,239 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr waren das etwa 7.100 Menschen weniger. Nach mehreren Jahren des Wachstums ging die Bevölkerungszahl damit wieder zurück.

Entscheidend war das sogenannte Geburtendefizit. Im Jahr 2025 wurden im Land rund 94.100 Kinder geboren, während etwa 117.500 Menschen starben. Es gab damit ungefähr 23.400 mehr Sterbefälle als Geburten. Zwar zogen weiterhin mehr Menschen nach Baden-Württemberg als das Land verließen, doch dieser Wanderungsgewinn reichte nicht mehr aus, um das Geburtendefizit auszugleichen.

Auch die Geburtenziffer ist weiter gesunken. Sie lag 2025 bei durchschnittlich 1,35 Kindern je Frau, nach 1,39 im Jahr zuvor. Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass für einen rein rechnerischen Ersatz der Elterngeneration langfristig etwa 2,1 Kinder je Frau erforderlich wären.

Damit entsteht eine Entwicklung, die für die kommenden Jahre besonders relevant ist: Die Gesamtbevölkerung kann stagnieren oder zurückgehen, während gleichzeitig der Anteil älterer Menschen wächst.

Durchschnittsalter steigt auf 44,2 Jahre

Wie deutlich sich die Altersstruktur bereits verändert hat, zeigen weitere aktuelle Zahlen. Ende 2025 waren die Menschen in Baden-Württemberg im Durchschnitt 44,2 Jahre alt. Das sind gut neun Jahre mehr als 1970. Frauen waren mit durchschnittlich 45,4 Jahren älter als Männer mit 43 Jahren.

Zwischen den einzelnen Stadt- und Landkreisen bestehen allerdings erhebliche Unterschiede. Universitätsstädte und andere Orte mit einem hohen Anteil jüngerer Menschen weisen häufig ein niedrigeres Durchschnittsalter auf. Ende 2025 hatte Heidelberg mit 40,2 Jahren die jüngste Bevölkerung unter den Stadt- und Landkreisen, Baden-Baden mit 47,8 Jahren die älteste.

Der Landkreis Göppingen gehört seit Jahren zu den Kreisen mit einem überdurchschnittlichen Alter. Für Ende 2024 hatte das Statistische Landesamt dort ein Durchschnittsalter von 44,7 Jahren ausgewiesen. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt lag damals bei rund 44 Jahren.

Auch die Infrastruktur rund um Abschied und Trauer verändert sich

Zur lokalen Daseinsvorsorge gehören neben Krankenhäusern, Pflegeangeboten und sozialen Diensten auch Friedhöfe und die organisatorischen Strukturen rund um Todesfälle. Für Städte und Gemeinden spielen dabei unter anderem Friedhofsflächen, verschiedene Grabformen und die langfristige Unterhaltung der Anlagen eine Rolle.

Für Angehörige wiederum beginnt nach einem Todesfall eine Reihe organisatorischer Abläufe. Dazu gehören etwa die ärztliche Feststellung des Todes, die Beurkundung durch das Standesamt sowie Entscheidungen über Bestattungsform und Trauerfeier. Zu den Anlaufstellen in der Region zählen dabei Friedhofsverwaltungen, Kirchen und andere Religionsgemeinschaften, freie Trauerredner sowie Bestatter in Göppingen und im umliegenden Landkreis.

Wie stark sich der demografische Wandel konkret auf Friedhöfe und Bestattungszahlen auswirkt, lässt sich allerdings nicht aus den landesweiten Sterbefallzahlen allein ableiten. Dafür sind kleinräumige Entwicklungen entscheidend. Auch Wanderungsbewegungen und die jeweilige Altersstruktur einer Gemeinde spielen eine Rolle.

Weniger Sterbefälle sind kein Ende des demografischen Wandels

Auf den ersten Blick wirken die neuen Statistiken widersprüchlich: Die Bevölkerung wird älter, zugleich sinkt seit drei Jahren die Zahl der Todesfälle. Tatsächlich beschreiben beide Zahlen unterschiedliche Aspekte der Bevölkerungsentwicklung.

Die jährliche Zahl der Sterbefälle hängt nicht nur vom Durchschnittsalter ab. Entscheidend sind auch die Größe einzelner Altersjahrgänge, die Lebenserwartung und kurzfristige Einflüsse auf die Sterblichkeit. Deshalb kann die Zahl für mehrere Jahre sinken, obwohl langfristig immer mehr Menschen hohe Altersgruppen erreichen.

Die Altersstruktur verändert sich wesentlich langsamer als die Sterbefallzahl von Jahr zu Jahr. Das Statistische Landesamt geht deshalb auch bei seinen Bevölkerungsvorausberechnungen davon aus, dass insbesondere die Zahl älterer Menschen in Baden-Württemberg in den kommenden Jahrzehnten eine wichtige Rolle spielen wird. Wie stark einzelne Kreise davon betroffen sind, hängt zusätzlich von Zu- und Fortzügen sowie von der Entwicklung der Geburtenzahlen ab.

Landkreis Göppingen zählt rund 258.000 Einwohner

Der Landkreis Göppingen hatte nach Angaben des Landkreises zum 31. Dezember 2025 insgesamt 258.048 Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Kreis gehören 38 Städte und Gemeinden, darunter Göppingen, Geislingen an der Steige, Eislingen/Fils und Salach.

Die demografische Entwicklung betrifft dabei nicht nur die Einwohnerzahl. Eine ältere Bevölkerungsstruktur verändert langfristig den Bedarf an medizinischer Versorgung, Pflege, barrierefreiem Wohnen und sozialen Angeboten. Gleichzeitig müssen Kommunen ihre Infrastruktur an kleinere nachrückende Jahrgänge und veränderte Haushaltsstrukturen anpassen.

Die Auswirkungen lassen sich deshalb nicht allein an der Zahl der Todesfälle eines einzelnen Jahres ablesen. Entscheidend ist vielmehr, wie sich die Altersgruppen über längere Zeiträume verschieben. Steigt der Anteil der Menschen im hohen Alter, verändert das die Nachfrage nach verschiedenen kommunalen und sozialen Leistungen – auch dann, wenn die jährliche Sterblichkeit vorübergehend sinkt.

Göppingen vor langfristigen Veränderungen

Für den Landkreis Göppingen ergibt sich damit kein kurzfristiges Szenario sprunghaft steigender Sterbezahlen. Die aktuellsten Daten für Baden-Württemberg zeigen vielmehr in die andere Richtung. Der langfristige demografische Trend bleibt davon jedoch unberührt.

Eine Bevölkerung mit einem vergleichsweise hohen Durchschnittsalter, kleine nachrückende Jahrgänge und ein landesweit anhaltendes Geburtendefizit stellen Kommunen vor neue Planungsaufgaben. Gesundheitsversorgung, Pflege, Wohnen und soziale Infrastruktur gehören ebenso dazu wie Angebote rund um Vorsorge, Abschied und Trauer.

Die Zahlen von 2025 liefern deshalb vor allem eine differenzierte Nachricht: In Baden-Württemberg sterben derzeit weniger Menschen als noch in den Pandemiejahren, gleichzeitig schreitet die Alterung der Gesellschaft weiter voran. Für den Landkreis Göppingen dürfte damit weniger die Entwicklung eines einzelnen Jahres entscheidend sein als die Frage, wie sich die Altersstruktur in den kommenden Jahrzehnten verändert.