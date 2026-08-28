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Gastrocheck: Lokal „Sansibar“ hinterm Breuninger

Aug. 28, 2026
Silesia

Das Edel-Restaurant gehört zum Breuninger und liegt im neuen und edlen Dorotheen Quartier.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der Reporter ist immer auf der Suche nach neuen leckeren und angenehmen Lokalen im Raum Stuttgart. Hinterm Breuninger beginnt das Dorotheen-Quartier. Hier erinnern die hohen und modernen verglasten Industriegebäude ein kleines bißchen an New York.

Man sitzt zwischen Pflanzen an edlen Holztischen aber auch etwas abgeschirmt vom Passantenstrom … Der Service ist superprofessionell.

Der Reporter genehmigte sich eine Brokkolisuppe die wirklich sensationelle gut war. Cremig, frisch und lecker!

Den Kaiserschmarrn schaffte er nicht ganz denn er überlas dass es sich um eine Portion für 2 Personen handelt. Die frischen Erdbeeren mit Eis waren wirklich die besten die er je in einem Lokal gegessen hatte. Die Qualität der Speisen ist sehr hoch was der Reporter dann auch an seinem Geldbeutel merkte.

Der Lachs mit Kartoffel war die Haupstspeise seines Menus, das am Ende rund 100 Euro kostete. Teures Essen für eine Person, das sich aber in allem wirklich lohnte.

Fazit: Wenn man das Geld hat sollte man es hier anlegen um ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse zu haben!

Essen: 5 Sterne mit einem Plus

Service 5 Sterne mit einem Plus

Ambiente 4 Sterne 8hier fehlt noch das letzte i Tüpfelchen wie Palmen … noch eine coole schräge Deko etc… insgesamt zu brav)

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