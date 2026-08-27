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Filmtipps: Spannende und gutgemachte Serien

Aug. 27, 2026
pixabay / mojzagrebinfo / gemeinfrei

Der Stuttgart Journal Filmkritiker stellt hier mal 2 Netflix Serien vor, die beide für gute Qualität stehen.

Von Alexander Kappen

Beide Serien findet man auf Netflix. Hier gibt es hunderte Serien aber nur wenige sind wirklich hoch qualitativ.

„The Nightagent“: Agenten-Serie um einen „Nightagent“, der nachts auf Notrufe von Agenten wartet. Plötzlich klingelt ein Telefon, eine Neffin von 2 ermordeten Agenten ist dran. Nun beginnt ein Wettlauf, eine Jagd/Flucht und der Nightagent wird zum Helden und aus seinem abgelegenen Büro ohne Fenster bringt ihn bis ins Weiße Haus…

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„Ferry“ ist der Star der Serie Undercover. Die holländisch-belgische Krimi-Serie um eine Bande, die Ecstasy herstellt war super erfolgreich. Deshalb bekam Ferry der Drogenboss seine eigene Serie. Hier schlägt er sich mit einer Motrorradbande herum, für die er Ecstasy herstellt und mit seinem Kumpel, den er überredet bei seinen Drogenkochspielchen mitzumachen. Der wird schwach, als die Polizei bei ihm auftaucht und um ein Haar bringt er Ferry in den Knast…

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