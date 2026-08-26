Wilhelma fördert Steinkauz-Schutz: Erfolgreiche Rettung einer bedrohten Eulenart

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Die Wilhelma unterstützt die Forschungsgemeinschaft zum Schutz einheimischer Eulen (FOGE) mit einer Förderung von 4.000 Euro. Das Geld ermöglichte den Bau von fast 140 neuen Niströhren für den Steinkauz, eine kleine, amselgroße Eulenart, die in Baden-Württemberg lange Zeit akut vom Aussterben bedroht war. Heute existiert in der Region eine der größten Steinkauzpopulationen Deutschlands.

Dirk Meyer (kai)

Der Steinkauz hat sich über Jahrhunderte an die von Streuobstwiesen geprägte Kulturlandschaft Baden-Württembergs angepasst. Massive Veränderungen der Landnutzung führten jedoch fast zum Zusammenbruch des Bestands. Flurbereinigungen und bis in die 1970er Jahre gewährte Subventionen für die Rodung hochstämmiger Obstbäume verursachten einen dramatischen Verlust an höhlenreichen Brutbäumen. 1988 wurden im Landkreis Ludwigsburg und angrenzenden Gebieten nur noch acht Steinkauz-Reviere nachgewiesen. Die Art stand regional unmittelbar vor dem Verschwinden.

Großangelegtes Nistkastenprogramm zeigt Erfolg

Ein Wendepunkt kam durch die Arbeit der FOGE, die von dem Artenschützer Herbert Keil aus Oberriexingen aufgebaut worden war. Das großangelegte Nistkastenprogramm ermöglichte es, den regionalen Bestand zu stabilisieren und dann zu vergrößern. Auf einer Kontrollfläche von 690 Quadratkilometern stehen der kleinen Eule mittlerweile weit über 1.000 künstliche Nistmöglichkeiten zur Verfügung. Mit einem Bestand von über 350 Brutpaaren beherbergt die Region nun eine der größten Steinkauzpopulationen in Deutschland. Ergänzend zur praktischen Nisthilfen-Arbeit konnten durch wissenschaftliche Beringung in Kooperation mit der Vogelwarte Radolfzell und mehreren Telemetriestudien wichtige Erkenntnisse über die Art gewonnen werden.

Kontinuierliche Instandhaltung erforderlich

Um den stabilen Bestand zu erhalten, müssen jährlich zahlreiche Niströhren repariert und häufig gegen neue Nisthilfen ausgetauscht werden. Das Team der FOGE leistete für die neuen Niströhren erhebliche Eigenleistungen. Der Schreiner Lothar Grau, Mitglied der FOGE und Vorsitzender des NABU Vaihingen/Enz, erläutert das Ausmaß der Arbeit: Zusammen mit Helferinnen und Helfern wurden 50 Arbeitstage und etwa 200 Stunden ehrenamtlich investiert – durchschnittlich etwa 1,45 Stunden pro Nisthilfe. Hunderte Meter Bretter und Dachlatten wurden gesägt, Tausende verschieden große Löcher gebohrt. Die Materialkosten übernahm die Wilhelma durch ihren Artenschutz-Euro.

Biodiversität vor der eigenen Haustür schützen

Die Leiterin der Stabsstelle Artenschutz in der Wilhelma, Stefanie Reska, begleitete im Juni 2026 eine Beringung junger Steinkäuze in Stuttgart-Weilimdorf und konnte sich von der Arbeit der FOGE persönlich überzeugen. Sie betonte die Bedeutung dieser Arbeit: Faszinierende Vögel leben in den Streuobstwiesen unmittelbar vor den Toren Stuttgarts, meist im Verborgenen. Es bedarf großer Anstrengung, dass Arten wie der Steinkauz nicht unbemerkt verschwinden. Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin unterstreicht das Anliegen: Mit dem Artenschutz-Euro werden nicht nur Lebensräume weltweit geschützt und spektakuläre Arten wie das Sumatranashorn vor dem Aussterben bewahrt. Gerade in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland müsse auch die biologische Vielfalt unmittelbar in der eigenen Region bewahrt werden.