Europa bleibt wichtigster Absatzmarkt für Baden-Württembergs Wirtschaft

Die IHK Region Stuttgart stellt beim Sommerempfang die wirtschaftliche Bedeutung Europas in den Mittelpunkt. Rund 67 Prozent aller Exporte aus Baden-Württemberg gehen in europäische Länder, fast jeder zweite Export-Euro in die EU. Ministerpräsident Cem Özdemir bestätigt die politische Unterstützung für verbesserte Rahmenbedingungen.

Dirk Meyer (kai)

Der Sommerempfang der IHK Region Stuttgart trägt das Motto „Europa als Motor“ und würdigt damit die zentrale Rolle des europäischen Marktes für die regionale Wirtschaft. Die Zahlen verdeutlichen diese Bedeutung eindrucksvoll: 2025 exportierten Unternehmen aus Baden-Württemberg Waren im Wert von rund 162 Milliarden Euro nach Europa. Davon entfielen etwa 118 Milliarden Euro auf die EU-27 und knapp 88 Milliarden Euro auf die Eurozone. Der baden-württembergische Gesamtexport 2025 lag bei rund 242 Milliarden Euro. Europa ist damit mit großem Abstand der wichtigste Absatzraum für die exportorientierte Wirtschaft im Südwesten. IHK-Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre betont, dass Europa für die Unternehmen kein abstraktes Projekt darstellt, sondern ihr wichtigster Markt. Europa lebe davon, dass Menschen sich begegnen, miteinander austauschen und zusammenhalten.

Rahmenbedingungen müssen verbessert werden

Ministerpräsident Cem Özdemir unterstreicht die Notwendigkeit eines verbesserten wirtschaftspolitischen Rahmens. Die Landesregierung priorisiere Wirtschaftspolitik klar und werde überall dort, wo Gestaltungsspielraum bestehe, die Rahmenbedingungen verbessern und Unternehmen entlasten. Allerdings brauche es hierfür auch die Unterstützung des Bundes und Europas. Baden-Württemberg als starke Industrie- und Innovationsregion trage seine Erfahrungen ein, damit europäische Regeln in der betrieblichen Praxis funktionieren. Dies bedeute konkret: weniger Berichtspflichten, einfachere Förderverfahren, schnellere Genehmigungen und mehr Vertrauen in Unternehmen und Verwaltungen. Özdemir setzt sich dafür persönlich ein – sowohl in Brüssel als auch in Berlin.

Aktuelle Exporttrends bestätigen europäische Stabilität

Die neuesten Exportzahlen aus dem ersten Quartal 2026 zeigen, wie wichtig europäische Märkte für Baden-Württemberg bleiben. Unter den zehn umsatzstärksten Zielländern legten die Ausfuhren in zahlreiche europäische Länder deutlich zu: in die Schweiz um 27 Prozent, nach Frankreich um 5,9 Prozent, in die Niederlande um 3,2 Prozent, nach Italien um 9,7 Prozent, nach Österreich um 4,2 Prozent, nach Polen um 8,6 Prozent und nach Spanien um 6,3 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich das Vereinigte Königreich mit einem Zuwachs von 49,3 Prozent. Gleichzeitig gingen die Exporte in die USA und nach China zurück. IHK-Präsident Claus Paal interpretiert diese Entwicklung als Beweis für europäische Stabilität: Wenn Weltmärkte schwieriger werden, Handelskonflikte zunehmen und Lieferketten unter Druck geraten, ist ein starker europäischer Wirtschaftsraum wichtiger denn je.

Europa als Fundament für Wirtschaftserfolg

Baden-Württemberg und die Region Stuttgart leben vom Export – und Europa ist dabei das stärkste Fundament, unterstreicht Paal. Offene Grenzen, gemeinsame Regeln und ein funktionierender Binnenmarkt sichern Aufträge, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Unternehmen. Wer die wirtschaftliche Zukunft des Landes stärken will, muss Europa stärken. Gerade angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen lasse sich die Bedeutung der europäischen Zusammenarbeit nicht oft genug hervorheben. Der europäische Binnenmarkt ist die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg vieler Unternehmen in der Region Stuttgart.

Beim Sommerempfang diskutieren Susanne Herre und Claus Paal mit Ministerpräsident Cem Özdemir, Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut sowie Verkehrsministerin Nicole Razavi über die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Europa, Wettbewerbsfähigkeit und die Rolle des europäischen Binnenmarkts. Das anschließende Get-together präsentiert Europa kulinarisch und musikalisch.