Photovoltaik-Importe nach Baden-Württemberg rückläufig – Ausbau der Solaranlagen setzt sich fort

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Während die Einfuhr von Photovoltaikanlagen sinkt, wächst die Zahl der installierten Solaranlagen im Land weiter. Baden-Württemberg importierte 2025 PV-Anlagen im Wert von 318,3 Millionen Euro, ein Rückgang von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig wurden Ende 2025 knapp 764.400 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 11.400 Megawatt auf Dächern und Grundstücken des Südwestens betrieben.

Dirk Meyer (kai)

Die Entwicklung zeigt ein differenziertes Bild. Zwar schwächte sich das Wachstum 2025 ab, doch die Ausbaudynamik bleibt beachtlich. Die Anzahl der installierten Anlagen stieg um 14,8 Prozent, während die Gesamtleistung um 14,2 Prozent zunahm. Im Vergleich dazu hatte das Vorjahr noch Zuwachsraten von 22,4 Prozent beziehungsweise 18,8 Prozent verzeichnet. Diese Verlangsamung deckt sich mit dem rückläufigen Importtrend. Bereits 2024 waren die Importe um 43,4 Prozent eingebrochen, 2023 um 13,9 Prozent. Im Jahr 2022, als PV-Anlagen erstmals vollständig in der Außenhandelsstatistik erfasst wurden, lag der Importwert noch bei 676,8 Millionen Euro – mehr als doppelt so hoch wie 2025. Im laufenden Jahr 2026 zeigt sich eine ähnliche Entwicklung: Von Januar bis April sank der Importwert um 1,7 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

China dominiert die Lieferkette

Die regionale Herkunft der importierten Anlagen wird von einem Land klar dominiert. China stellte 2025 mit einem Anteil von 82,7 Prozent oder 263,3 Millionen Euro den Großteil der nach Baden-Württemberg gelangten Photovoltaikanlagen. Die Niederlande folgten mit einem deutlich geringeren Anteil von 7,5 Prozent, Taiwan mit 4,6 Prozent. Die starke Abhängigkeit von chinesischen Herstellern charakterisiert die Lieferkette für Solaranlagen in Deutschland.

Exporte unter Druck

Die Auslandsverkäufe von baden-württembergischen Photovoltaikanlagen zeigen ein schwächer werdendes Bild. 2025 wurden PV-Anlagen im Wert von 84,3 Millionen Euro exportiert. Das bedeutet einen Rückgang von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Rückgangsraten waren in den Jahren davor noch erheblicher: 2024 lag das Minus bei 57,9 Prozent, 2023 bei 33,2 Prozent. Hauptzielmarkt für die baden-württembergische Industrie war 2025 Österreich mit einem Wert von 21,2 Millionen Euro oder 25,2 Prozent der Gesamtausfuhren. Die USA folgte mit 20,1 Prozent, Griechenland mit 13,3 Prozent. In den ersten vier Monaten 2026 verschärft sich die Situation: Die Ausfuhren fallen um 32,6 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Unterschiedliche Erfassungsmethoden

Die Statistiken basieren auf unterschiedlichen Erhebungsmethoden. Während die Exportdaten aus Baden-Württemberg hergestellte und verarbeitete Waren erfassen, umfassen die Importdaten alle direkt aus dem Ausland ins Land kommenden Waren. Indirekte Importe über innerdeutsche Warenbewegungen werden nicht erfasst. Dadurch ist ein direkter Vergleich zwischen Im- und Ausfuhr nach statistischen Methoden nicht sinnvoll.