Die schönsten Schwimmbäder in der Region Stuttgart

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Bei der Hitze braucht man dringend Abkühlung. Die findet man an Badeseen und auch in Schwimmbädern.

Von Alexander Kappen

Region Stuttgart. Mineralbad Leuze: Der Klassiker in Stuttgart. Gelegen in Bad Cannstatt erwartet einen hier für die Haut verträgliches Wasser, zwei Saunen (Eine 55 Grad, andere 80 Grad), Schwimmbecken innen und außen mit sprudelnden Massage- Quellen.

Die gesamtkünstlerische Gestaltung von Otto Herbert-Hajek verleiht der Therme ihren unverwechselbaren Charakter. Im LEUZE erwartet einen zwei stark kohlensäurehaltige Heilquellen sowie eine Mineralquelle.

Eine großzügige Sauna-Landschaft mit 12 unterschiedlich temperierten Dampf- und Schwitzräumen, Abkühlbecken und Freiluftterrassen sorgt für Abwechslung. Wasserattraktionen und pädagogisch inspirierte Spiele im LEUZE Kinderland warten auf die Besucher. Massagedüsen, Wasserfälle, Sprudelliegen, ein Strömungskanal sowie eine Kneippanlage und ein Saunabistro ergänzen das familienfreundliche Angebot.

DAS LEUZE: Die Erlebnis-Therme am Neckar: Stuttgarter Bäder

Höhenfreibad Killesberg in Stuttgart-Nord: Hier gibt es für die Badegäste ein schönes 50-Meter-Becken, Kinderplanschbecken, Aussicht

Retro-Flair, architektonisch spannend ist die Bauweise. So macht das Schwimmen noch viel mehr Spaß.

Höhenfreibad Killesberg: Stuttgarter Bäder: Stuttgarter Bäder

Freibad Sindelfingen: Das größte Schwimmbad in der Region. Hier finden auch mal Raves statt wie das Festival WET, wo die Gäste in Badeklamotten zu Electrosounds tanzen.

Das größte Freibad in der Region Stuttgart bietet 60.000m² Liegewiesen, 50 m Sportschwimmbecken, 10-Meter-Sprungturm, 106 m Wasserrutsche (längste Rutsche in der Region Stuttgart), Erlebnisbecken für Kinder mit weiteren Rutschen, Kinderparadies mit Planschbecken und Spielbereichen, Beachvolleyballfelder, Grillplätze und viele weitere Attraktionen.

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