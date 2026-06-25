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Die schönsten Badeseen in der Region Stuttgart

Juni 25, 2026

Bei der Hitze braucht man dringend Abkühlung. Die findet man an Badeseen ohne Aufsicht und ohne Chlor im Wasser…

Von Alexander Kappen

Region Stuttgart. Die Region ist kein Seengebiet aber wenn man bereit ist 40 bis 60 Minuten mit dem Auto zu fahren, dann findet man auch im Raum Stuttgart schöne Badeseen mit klarem Wasser.

Aileswasensee in Neckartailfingen: Hier schwimmt der Reporter seine Bahnen in klarem See-Wasser, das wirklich angenehm für die Haut ist. Es gibt hier einen Strand (Kinderbereich) und viele schöne Plätze rund um den See und auch einen Fkk-Bereich. Großer Grillbereich, und allgemein sympathisches Publikum mit Anstand.

Ziegeleisee in Schorndorf mit Sprungfelsen, Rutsche und kostenlosem Eintritt!

Bürgerseen in Kirchheim (Teck): 3 Seen die man zum Schwimmen nutzen kann, sieht auf ersten Blick leicht verschmutzt aus das Wasser aber es ist nicht gesundheitsgefährdend…

Viel Spaß im kühlen Nass wünscht Stuttgart Journal!

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