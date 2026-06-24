Erster Luchsnachwuchs nach 200 Jahren in Baden-Württemberg bestätigt

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In Baden-Württemberg ist nach mehr als zwei Jahrhunderten erstmals wieder ein Nachwuchs eines Luchses nachgewiesen worden. Die Entdeckung markiert einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen des Projekts zur Wiederansiedlung und Stabilisierung der Luchs-Population in dem Bundesland.

Dirk Meyer (kai)

Die Nachricht vom ersten Nachwuchs eines Luchses im Bundesland seit über 200 Jahren wurde durch das Monitoring-Team des Freiburger Forschungsinstituts für Wildtiere bestätigt. Die Ergebnisse basieren auf telemetrischen Daten, die Hinweise auf die Existenz eines Jungtiers lieferten. Das Tier wurde in einer Wurfhöhle entdeckt, die in der Nähe der Auswilderungsstelle am Ende September 2025 gefunden wurde. Die betreffende Luchsdame, die den Nachwuchs betreut, wurde im Rahmen des Projekts „Luchs Baden-Württemberg“ im vergangenen Jahr wieder in die Freiheit entlassen.

Bedeutung des Nachweises

Der Fund gilt als bedeutender Erfolg für das langfristige Schutzprogramm, das auf die Wiederherstellung einer stabilen Luchs-Population in Baden-Württemberg abzielt. Bislang sind mindestens elf Luchse im Land bekannt, doch das Auftreten eines Nachwuchses nach so langer Zeit ist ein Zeichen dafür, dass die Art in der Region Fuß fasst. Die kontinuierliche Überwachung der Tiere, die durch das Monitoring-Team der forstlichen Forschungsanstalt durchgeführt wird, liefert wichtige Erkenntnisse über Verbreitung, Population und genetische Vielfalt.

Die Ministerin für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat, Marion Gentges, äußerte sich zufrieden mit dem Fortschritt. Sie hob die Bedeutung der präzisen Überwachung hervor, die es ermöglicht, den Erfolg der Schutzmaßnahmen messbar zu machen. Das Monitoring sei eine unverzichtbare Grundlage für das Management der Luchsbestände und die Planung weiterer Schutzmaßnahmen.

Fortschritte und Perspektiven

Das Team des Forschungsinstituts für Wildtiere in Freiburg konnte das Jungtier erfolgreich untersuchen. Es ist demnach gesund und munter, was auf eine stabile Entwicklung der Population hindeutet. Die genetischen Proben, die in den kommenden Wochen ausgewertet werden, sollen Aufschluss über die Vaterschaft des Jungtiers geben. Diese Daten sind wichtig, um die genetische Vielfalt der wiederangesiedelten Luchs-Population im Land zu sichern und mögliche Verwandtschaftsbeziehungen zu klären.

Der Direktor der forstlichen Forschungsanstalt, Prof. Dr. Ulrich Schraml, betonte die langjährige Zusammenarbeit mit Partnern und die engagierte Arbeit des Teams. Für die Fachleute ist die Geburt eines Luchsnachwuchses ein Beweis dafür, dass die Schutzmaßnahmen in der Region greifen. Damit könne ein nachhaltiges Luchs-Vorkommen im Bundesland etabliert werden, das langfristig zur Stabilisierung der Art beiträgt.

Der Erfolg des Projekts ist ein bedeutender Schritt in der Wiederherstellung natürlicher Lebensräume und der Erhaltung der Artenvielfalt in Baden-Württemberg. Die nächsten Monate werden zeigen, ob der Luchs nach zwei Jahrhunderten in der Region dauerhaft Fuß fasst und die Population weiter wächst.