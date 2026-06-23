„Social Mapping“  Kunstprojekt am Kleinen Schlossplatz

Das Kunstmuseum Stuttgart führte am Donnerstag das Projekt durch. Ab 16 Uhr durfte jeder Passant ein kleines Bild auf einen Stoff-Banner malen. Der wandert dann um die ganze Welt mit den Bildern, die durch die vielen Hobbykünstler immer weiter verändert werden.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Reporter war auf dem Weg zum Abendessen als er auf das Kunstprojekt am Kleinen Schlossplatz stieß. „Jeder darf hier mitmachen und das Banner wandert dann nach Südamerika“, verriet dem Reporter eine Mitarbeiterin vom Kunstmuseum Stuttgart.

Anlässlich der Ausstellung »Kollektive Osmose« von Oscar Murillo im Kunsthaus DAS MINSK in Potsdam lädt das Kunstmuseum Stuttgart zu einer Zeichensession auf dem Kleinen Schlossplatz ein. Die Aktion ist Teil des fortlaufenden Projekts »Social mapping«, das den Gemeinschaftsgeist durch kollektives Zeichnen feiert.



Teilnehmende jeden Alters können auf großen, leeren Leinwänden zeichnen, schreiben und kritzeln. Nach der Session reist die Stuttgarter Leinwand nach Potsdam, um dort Teil der internationalen Ausstellung zu werden.

Die Veranstaltung findet von 16 bis 20 Uhr auf dem Kleinen Schlossplatz statt. Die Teilnahme ist kostenlos.



Sämtliche Zeichenmaterialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt.

Social mapping | Kunstmuseum Stuttgart