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Gastrotest: „Martha´s“ im Königsbau in der Stadtmitte

Juni 17, 2026
Portraitor / Pixabay

Hier gibt es ein neues digitales Bestellsystem, das garantiert dass der Gast innerhalb weniger Minuten seine Bestellungen erhält.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Reporter wollte mal was anderes ausprobieren als sein Stammcafé „Treppe“. Wenige Meter links davon befindet sich das „Martha´s“. Hier kann man schön umrundet von Pflanzen (Das fehlt leider bei der Treppe) sitzen und speisen und trinken.

Aufgrund eines digitalen Bestellsystems war der Espresso innerhalb von rund 30 Sekunden am Platz des Reporters. „Ich habe dafür viel Geld investiert“, verriet ihm die Chefin, die vor Ort war weil eine großes Gesellschaft mit rund 30 Leuten hier feierte.

Der Kellner schickt die Bestellung mit seinem Bestellgerät sofort in die Küche. Dort wird das Essen oder Trinken zubereitet und Kellner warten bereits dort, um den Espresso oder anderes sofort zum Gast zu bringen.

Junge motivierte Kellner sorgen für ein gutes Gefühl beim Gast. Es gibt hier leckerste Flammkuchen, die so gut schmecken als wären sie frisch aus Frankreich gekommen…

Die hausgemachte Limonade schmeckt auch super und ist zu empfehlen. Es gibt zudem leckere Salate und Heißgetränke…

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 5 Sterne

Home – Martha’s – Lecker wie hausgemacht

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