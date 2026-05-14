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Theater am Faden: Kleines aber feines Theater in Stuttgart-Heslach 

Mai 14, 2026
AK4711

Bei einem Spaziergang entdeckte der Reporter das Theater mit einem alten Wohnwagen davor. Eine kulturelle Oase mit indischem Tanz-Vorführungen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Heslach. Von außen fallen dem Spaziergänger die Marionetten ins Auge, die als Deko an der Außenfassade angebracht sind.

Auf der Homepage stellt sich das Theater vor: Das Theater am Faden, ein Marionettentheater in Stuttgart-Heslach mit 60 Plätzen, wurde 1972 von Helga Brehme gegründet.

Die Stücke mit Holzpuppen, einfachem Bühnenbild, knappem Text und für sie entwickelten Ton entstehen in eigener Werkstatt von Karl Rettenbacher und Helga Brehme oder in Koproduktion mit osteuropäischen Künstlern. Die Stücke sind nicht auf eine bestimmte Altersgruppe festgelegt, sie sind für kleine Kinder, große Kinder und Erwachsene gedacht.

Das Theater wird eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung geöffnet. Die Kinder haben die Möglichkeit, mit einfachen Marionetten zu spielen, die Ausstellung zu besichtigen und sich mit Gewändern und Kopfbedeckungen aus aller Welt festlich zu kleiden. Es gibt Kaffee, Saft und Kuchen. Nach der Vorstellung dürfen die Zuschauer die Puppen aus dem Spiel in die Hand nehmen.

Für Gruppen z.B. Kindergärten und Schulklassen bieten wir besonders unsere Vormittagsveranstaltungen an. Ab 15 Personen ist eine Begleitperson frei und der Eintritt für die Kinder kann ermäßigt werden.
Wir geben auch Gastspiele außerhalb des Theaters und machen Sonderveranstaltungen im Theater vormittags, nachmittags oder abends.

Das ist das Programm des kleinen Theaters: Spielplan | Theater am Faden, Stuttgart

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