Stuttgarter Open Air Kino 2026: Kostenlose Filme auf Großbildleinwand

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Stuttgarts größtes Open-Air-Kino war auch dieses Jahr am Start und bringt Kurz- und Langfilme für Kids und Familien, Blockbuster-Fans und Independent-Cineast*innen auf die große Bühne. Kostenlos und an der frischen Luft.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am Samstag schaute sich der Reporter im Schlossgarten das diesjährige Open Air Kino an. Hunderte lagen im Gras des Schlossgartens und genossen die Filme, die auf der Großbildleinwand vor dem Neuen Schloss gezeigt wurden.

Von vergangenen Mittwoch bis Sonntag wurde jeden Tag das gleiche Programm gezeigt:

14:00: Start Filmprogramm

16:00: Langfilm für Kinder & Jugendliche

17:30: ITFS Connects

20:30: Langfilm für Erwachsene

23:00: Ende

Das Programm umfasste neben Kurz- und Langfilmen außerdem auch Interviews und kreative Aktionen auf der Bühne. Damit auch eine Kommunikation stattfand, begleitete Moderatorin Ania Rösler von Hitradio Antenne 1 täglich das Open Air Kino durch den Tag. Der Sonntag stand beim Open Air Schlossplatz ganz im Zeichen der Kinder und Familien.