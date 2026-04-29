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Eisdielentest die 3.: „Die Eiserei“ am Killesberger Höhenpark

Apr. 29, 2026
AK4711

Der Reporter war vor Ort und war begeistert von Stuttgarter Natur und der Eisqualität der Eis-Kette mit Sitz in Rutesheim.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Nord. „Wir haben viel mehr Fruchtanteil und Bio-Qualität wie die anderen Eis-Dielen. Unser Eis ist wirklich sensationell gut“, verspricht mir der junge Mitarbeiter der Eiserei Stuttgart. Die hat am vergangenen Samstag neu eröffnet. Es ist die 5. Filiale der Kette mit Sitz in Rutesheim.

Direkt mit Blick auf den Höhenpark Killesberg gelegen, überzeugt die Eiserei mit dem Geschmack ihres Eises. Der Mitarbeiter hat nicht zuviel versprochen. Kräftiger Fruchtgeschmack und weniger Zuckergeschmack – ja das macht an! Anmachen tut den Reporter auch das satte Grün des Höhenpark mit seinem Killesbergturm wenige Meter neben der Eisdiele.

Draußen gibt es einige Sitzbänke auf denen man das Eis verzehren kann. Ein Ausflug in den Höhenpark mit Turmbesteigung und einem Bio-Eis danach – ach Stuttgart wie bist du schön und wirst so oft verkannt vom Rest der Republik. Die wahre Schönheit kennt halt nur der echte Stuttgarter…

Eisqualität: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente (Park): 5 Sterne

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