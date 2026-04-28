Eisdielentest die 2.: „Eiswerkstatt“ in der Senefelderstraße 70

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Der Reporter ist weiter auf Eisdielen-Reise durch Stuttgart.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Hier in der Eiswerkstatt gibt es leckeres hausgemachtes Eis aus der hauseigenen Eiswerkstatt. Eine Kugel kostet deshalb 2,80 Euro. Hier gibt es auch hausgemachte Kuchen, leckeren gemahlenen Kaffee zum Mitnehmen und vieles mehr.

Auf der Außenterrasse genießt man die Atmosphäre des Stuttgarter Westens. Hier stehen rund 10 Tische an der Senefelder Straße. Der Reporter gönnte sich drei Kugeln im Becher: Straciatella, Kokosnuss und Zitrone.

Ein sehr netter Mitarbeiter erklärte geduldig das Angebot der Eisdiele. Sehr viel Publikum. Das gute Eis und die sympathische Außenterassse locken immer viele Kunden an.

Eisqualität:4 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 4 Sterne