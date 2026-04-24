Eisdielen-Test die 1.: Die Rote Kapelle

Der Reporter nimmt zum Beginn der Eis-Saison die besten Eisdielen in Stuttgart unter die Lupe.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Man befindet sich hier direkt an der Promenade des Feuersees, die vor kurzem neu angelegt worden war. Neue Stufen und Sitzbänke, gibt es jetzt hier am Feuersee. Dies wird dankbar vom Stuttgarter Publikum angenommen und man kann den Feuersee fast als Ausflugsziel bezeichnen.

Hier gibt es die Eisdiele des Lokals „Rote Kapelle“. Natürlich gibt es hier auch wieder ausgefallene Sorten, die mir die nette, junge Mitarbeiterin vorstellt: „Ricotta-Honig-Crunch“ und „Mandel-Pistazie-Orange“. Es gibt ungefähr 20 Sorten.

Der Reporter steht eher auf Klassiker wie Erdbeere, Zitrone aber auch Melone. Das Eis schmeckt lecker und hand gemacht. Draußen sitzt man schön auf der Außenterasse des Lokals. Hier hat man eine Ruheoase mitten in der Großstadt geschaffen. Einige Pflanzen geben Sichtschutz.

Viele Mütter mit Kleinkindern sind hier, aber auch ältere Leute – eben „Klein-Berlin“-Feeling wie man zum Stuttgarter Westen sagt. Der Reporter setzt sich hier auch zur Verständigung von Berlin und Stuttgart ein. Die Geselligkeit Berlins gepaart mit schwäbischer Sauberkeit und Sparsamkeit, da könnte Großartiges entstehen. Warum denn nicht???

Service: 5 Sterne

Ambiente (Außenterasse am Feuersee) 5 Sterne

Eisqualität: 4 Sterne (was aber auf jeden Fall lecker ist)