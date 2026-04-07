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Tuning-Treffen auf der Waldau: Audi-Fahrer ist sein Fahrzeug los

Apr. 7, 2026
Pexels / Luke Miller

Am Karfreitag – „Car-Friday“ – trafen sich wieder Freunde der „gepimpten“ Autos. Für einen der Teilnehmer hieß es nachause laufen!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Auch am Karfreitag war die Polizei wieder auf der Waldau präsent, als sich die Tuning-Szene zum „Car-Friday“-Treffen in Stuttgart versammelte. Die Einsatzkräfte kontrollierten, ob sämtliche Umbauten ordnungsgemäß beim TÜV eingetragen waren und den Vorschriften zur Verkehrssicherheit entsprachen.

Im Fokus stand dabei nicht nur das Betrachten der Fahrzeuge, sondern vor allem der Austausch über Technik, Ideen und die individuellen Geschichten hinter den Autos. Die regelmäßige Präsenz der Polizei ist den Teilnehmern bekannt, weshalb eine sorgfältige Vorbereitung auf die geltenden Regeln selbstverständlich sein sollte. Ein Audi-Fahrer schien dies jedoch nicht allzu ernst zu nehmen.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, wurde auch an diesem Karfreitag konsequent kontrolliert: Während des Treffens wurde ein weißer Audi von einem Abschleppdienst sichergestellt und abtransportiert. Für den Fahrzeughalter bedeutete das, den Heimweg ohne sein Auto antreten zu müssen. Die genauen Hintergründe dieser Maßnahme waren zunächst noch unklar.

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