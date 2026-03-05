Neueröffnung: „Abnorm“ – Kreativer Hotspot

Unsplash / lynying Ju

Neuer Concept Space in the Schwaben-City!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das „Abnorm Studio“ vereint Kunst, Design und urbane Kultur in einem inspirierenden Umfeld. Der neue Kreativort richtet sich an Menschen, die außergewöhnliche Ideen, innovative Gestaltung und eine offene Atmosphäre schätzen.

Seit Februar 2026 bietet das Studio jungen Designerinnen und Designern, Künstlerinnen und Künstlern sowie Kreativschaffenden einen Raum zur Entfaltung. Neben Arbeits- und Ausstellungsflächen gehören auch eine Café-Bar und großzügige Begegnungsbereiche zum Konzept.

Gegründet wurde das „Abnorm Studio“ von Daniel Cregan. Mit seinem Projekt möchte er neue Impulse für die lokale Kreativszene setzen und orientiert sich dabei an internationalen Metropolen wie Barcelona.

Das Studio versteht sich als Plattform für Austausch und Zusammenarbeit: Kreative können hier ihre Werke präsentieren, Kontakte knüpfen und gemeinsam an neuen Ideen und Zukunftsprojekten arbeiten.

abnorm. Stuttgart – Der Concept Space für Design & Kultur

Adresse: Christophstraße 5, 70178 Stuttgart