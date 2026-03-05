Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Neueröffnung: „Abnorm“ – Kreativer Hotspot

März 5, 2026
Unsplash / lynying Ju

Neuer Concept Space in the Schwaben-City! 

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das „Abnorm Studio“ vereint Kunst, Design und urbane Kultur in einem inspirierenden Umfeld. Der neue Kreativort richtet sich an Menschen, die außergewöhnliche Ideen, innovative Gestaltung und eine offene Atmosphäre schätzen.

Seit Februar 2026 bietet das Studio jungen Designerinnen und Designern, Künstlerinnen und Künstlern sowie Kreativschaffenden einen Raum zur Entfaltung. Neben Arbeits- und Ausstellungsflächen gehören auch eine Café-Bar und großzügige Begegnungsbereiche zum Konzept.

Gegründet wurde das „Abnorm Studio“ von Daniel Cregan. Mit seinem Projekt möchte er neue Impulse für die lokale Kreativszene setzen und orientiert sich dabei an internationalen Metropolen wie Barcelona.

Das Studio versteht sich als Plattform für Austausch und Zusammenarbeit: Kreative können hier ihre Werke präsentieren, Kontakte knüpfen und gemeinsam an neuen Ideen und Zukunftsprojekten arbeiten.

abnorm. Stuttgart – Der Concept Space für Design & Kultur

Adresse: Christophstraße 5, 70178 Stuttgart

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Weniger Straftaten, mehr aufgeklärte Fälle: Stuttgarter Kriminalstatistik zeigt Verschiebungen

März 5, 2026
Journal Regiotainment

Digitale Transformation im Bildungssektor

März 5, 2026
Journal Magazin Topnews

Industrie BW: Zwischen Auftragsminus und Umsatzplus: Beschäftigung weiter rückläufig

März 4, 2026

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Weniger Straftaten, mehr aufgeklärte Fälle: Stuttgarter Kriminalstatistik zeigt Verschiebungen

5. März 2026
Journal Regiotainment

Digitale Transformation im Bildungssektor

5. März 2026
Journal Magazin Topnews

Neueröffnung: „Abnorm“ – Kreativer Hotspot

5. März 2026
Journal Magazin Topnews

Industrie BW: Zwischen Auftragsminus und Umsatzplus: Beschäftigung weiter rückläufig

4. März 2026

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen