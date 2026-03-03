Gastro-Neueröffnung: „Kaiser´s Kaiserschmarrn“ auf der Königstraße

Hans / Pixabay

Die Kette gibt es bereits in Österreich und der Schweiz – nun auch in Stuttgart!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Leckere klein geschnittene Pfannkuchen in Puderzucker, Zimt oder Nutella… Österreichs Nationaldessert zum Mitnehmen und Genießen in der Fußgängerzone. Die Gründung erfolgte 2020, um das einst beliebteste Dessert der Nation wieder zum Leben zu erwecken und zu revolutionieren.

Ihr Traum war es, kurze und leistbare Genussmomente im Alltag zu schaffen mit einem Produkt, welches Tradition und Innovation vereint. Heute ist Kaiser’s der Inbegriff für Kaiser’schmarrn und die bekannteste Kaiser’schmarrn Kette weltweit.

Mit der Idee Kaiser’s als offenes Show Cooking Konzept zu etablieren können Kunden die Zubereitung ihres Kaiser’schmarrs live mitverfolgen und aus verschiedensten Sorten wählen wie sie es vor der Etablierung von Kaiser’s noch nicht gab.

Mit jedem weiteren Standort konnten die Prozesse optimiert, die Handgriffe verschnellert und weitere innovative Variationen angeboten werden.

Weniger ist manchmal mehr: Kaiser’s hat sich seit Beginn an klar auf Kaiser’schmarrn in verschiedenen Variationen spezialisiert und legt dabei den Fokus auf eine genau durchdachte, lang konzipierte schnelle Zubereitung. Egal ob klassisch mit verschiedensten Kompotten und Röster, als auch modern mit Keksen, Eis, Soßen und frischen Früchten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kaiser´s Kaiserschmarn

Königstraße 26

70173 Stuttgart