Sommerliche Temperaturen bescheren Stuttgarts Straßencafes vollen Besuch

März 2, 2026

Der Reporter genoss im Cafe Treppe die Frühlingstemperaturen mit einem Cappucino.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Der SJ-Reporter mischte sich unter die Cafebesucher am gestrigen Freitag. Bei einem Hitzerekord von über 20 Grad für den Monat Februar waren Stuttgarts Cafes ausgebucht mit Besuchern. Cocktails, Kuchen und Speisen wurden genossen.

Man genoss die Frühlingstemperaturen mit einem Blick in die Tageszeitung und ähnliches.

Das Cafe Treppe hatte den Winter genutzt um innen zu renovieren. Jetzt gibt es modernste Toiletten wo man mit dem Zahlencode „3 mal die 4“ in die Herrentoilette gelangt.

Da der Zahlencode superklein im Türgriff eingebaut ist, brauchte der Reporter seine Zeit um das ganze zu kapieren 🙂

Anschließend noch ein Waldspaziergang durch den schönen Stuttgarter Wald und der Frühling war optimal genutzt…

