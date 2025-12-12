Stuttgart Journal

Photovoltaik und Speicher: Der neue Standard für Haushalte

Dez. 12, 2025
Warum die Kombination aus PV+Speicher auf dem Vormarsch ist. © Solar Süddeutschland

Immer mehr Haushalte in Deutschland nutzen selbst erzeugten Solarstrom, um Stromkosten zu senken. Gleichzeitig zeigt sich ein klarer Trend: Batteriespeicher werden immer häufiger nachgerüstet oder direkt in neue Photovoltaik-Projekte eingeplant. Allein seit 2023 ist die installierte Batteriespeicherkapazität innerhalb von drei Jahren um rund 150 % gestiegen.

Ein Gastbeitrag von Johannes Ostwald, Geschäftsführer der Installations-Meisterbetriebe Solar Süddeutschland & Wärmepumpen Süddeutschland

Photovoltaikanlagen (PV) erzeugen Strom nur, solange die Sonne scheint. Überschüssige Energie, die tagsüber nicht genutzt wird, kann in einem Speicher zwischengespeichert und später verbraucht werden. Dadurch steigt der Eigenverbrauch, und teurer Netzstrom muss seltener bezogen werden.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit ist die richtige Dimensionierung. Ein zu kleiner Speicher führt zu regelmäßigem Netzbezug, ein zu großer verursacht unnötig hohe Anschaffungskosten. Als Richtwert gilt: pro 1.000 kWh Jahresverbrauch etwa 1 bis 1,5 kWp Speicherkapazität. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch entspricht dies etwa 6 kWp.

Die Kosten für einen solchen Speicher liegen je nach Hersteller und Ausstattung zwischen 2.500 und 4.000 Euro, zuzüglich Installations- und Anschlusskosten.

Wer plant, ein Elektroauto zu laden oder eine Wärmepumpe zu betreiben, sollte diese zusätzlichen Verbraucher gleich berücksichtigen, da ein größerer Speicher den Eigenverbrauch weiter erhöhen kann.

Ein Praxis-Beispiel verdeutlicht die Wirkung der Kombination PV + Speicher

Ein Vier-Personen-Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch und einem 6 kWp Speicher kann rund 3.200 kWh selbst verbrauchen, was einem Eigenverbrauchsanteil von etwa 80 % entspricht. Bei einem Strompreis von 0,38 €/kWh ergibt das eine jährliche Einsparung von rund 1.200 Euro.

Die Investitionskosten für Speicher und PV-Anlage liegen bei etwa 10.000 bis 12.000 Euro, die Amortisation erfolgt in rund 12 bis 15 Jahren. Danach liefert die Anlage praktisch kostenlosen Strom.

© Johannes Ostwald, Solar Süddeutschland

Was hinter dieser Entwicklung steht

Der Speicherboom ist seit 2023 deutlich zu beobachten. Neben den wirtschaftlichen Gründen tragen gesetzliche Rahmenbedingungen dazu bei: Die Einspeisevergütung ist niedriger als die Kosten für Eigenverbrauch, wodurch selbst erzeugter Strom wirtschaftlich attraktiver wird. Gleichzeitig sind moderne Speicher kompakter, sicherer und effizienter geworden.

Ein Stromspeicher lohnt sich grundsätzlich für alle Haushalte, die ihre PV-Anlage auf Eigenverbrauch ausrichten wollen.

Die Autarkie vom Stromversorger kann so von etwa 25 % auf bis zu 80 % steigen, besonders in Haushalten mit hohem Abendverbrauch oder zusätzlichen Verbrauchern wie E-Autos oder Wärmepumpen.

Der Trend zu PV-Anlagen mit Speicher hat gerade erst begonnen. Mit fallenden Preisen, steigender Effizienz und neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen wird der Speicher zunehmend Standard.

