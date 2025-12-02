Stuttgarter Weihnachtsmarkt: Vor Ort in der Partyhütte

Die Hütte mit dem Elche steht beim Alten Schloss. Hier trifft sich das Partyvolk um bei Musik und Cocktails zu relaxen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Blonder Engel“ ist eine Art Eierlikör. Der Cocktail ist neu in diesem Jahr“, verrieten dem Reporter die Mitarbeiterinnen der Partyhütte. Jedes Jahr besucht der Reporter die Hütte am Alten Schloss.

Vier Dortmunderinnen hatten hier ihren Spaß an einem Donnerstagnachmittag. „Wir lieben den Stuttgarter Weihnachtsmarkt, so einen schönen haben wir im Ruhrgebiet nicht“, sagten sie.

Bis zum 23. Dezember kann man wieder über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt flanieren. Zurzeit wird fleißig aufgebaut. Am Schlossplatz steht schon die Eisbahn zum Schlittschuhlaufen, ein riesiger Weihnachtsbaum und diverse Holzbuden mit leckeren Speisen und Getränken.

Der Marktplatz ist wieder der zentrale Punkt des Weihnachtsmarktes. Hier findet man viele Geschenke für die Familie und Freunde. Auf dem Schlossplatz und Schillerplatz (Alte Burg) geht es weiter. Stuttgart Journal wünscht viel Spaß.

Hier das Video aus unserem YouTube-Kanal:

