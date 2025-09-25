Gastrocheck: Café Treppe in Stadtmitte

Portraitor / Pixabay

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der SJ Gastrotester war wieder mal zu Besuch in dem Café in der Stadtmitte. Hat das Lokal schon einmal getestet. Nun wollte er aber mal einen ausführlicheren Bericht schreiben.

Gulasch mit Kartoffelstücken, Rindfleisch und lecker gewürzt steht gerade auf der Mittagskarte. Hier gibt es einige Gerichte, die man von 12 bis 16 Uhr bestellen kann und die alle nur 9,90 Euro kosten. Insgesamt hält das Café die Preise im Zaum. Trotzdem schmeckt es hier sehr gut danke arabischem Koch. Und die würzen ja bekanntlich sehr gut. Dennoch könnte das Gulasch noch etwas mehr gewürzt sein. Einer des Kellnerteams, der das Gericht kreiert hat, verriet dem Reporter warum: „Der deutsche Geschmack mag nicht so sehr scharfe Gewürze von daher habe ich es etwas dezenter gewürzt, als es normalerweise gemacht wird!“ Nämlich in Ungarn wo das Gulasch herstammt.

Auch die hausgemachte Limonade kann der Reporter empfehlen. Einfach gut abgeschmeckt mit Eiswürfeln, Minze und Zitronenscheibe.

Auch schwäbische Gerichte wie Maultaschen in der Brühe, schön klein geschnitten, gibt es hier. Auch Spaghetti mit Tomatensauce steht auf der Mittagskarte. Die haben dem Reporter allerdings nur mittelmäßig gemundet, als einziges Gericht das er hier bisher gegessen hat. Alles andere war immer TOP! Die Spaghetti waren irgendwie überkocht und auch zu wenig im Vergleich zum Hackfleisch. Aber das kann ja besser werden. Frische hausgemachte Kuchen kann man auch zum Mitnehmen kaufen.

Eiskaffee, eine große Eiskarte, heiße Schokolade und Cocktails sind weitere Stärken des Cafés. Die Leute lassen sich hier verwöhnen. Bei herbstlichen Temperaturen saß der Reporter mal zur Abwechslung im Innenbereich. Hier gibt es rund 40 Plätze. Draußen gut das Doppelte. Schöne kreativ geformte riesige Lampen in den Farben rot und weiß sorgen im Innenbereich für junge, moderne Wohlfühlatmo. Das Lokal ist immer gut gefühlt. Einfache Holztische dienen als Essensunterlage. Die Bar ist lang und der Reporter wünscht sich noch mehr Pflanzen im Innenbereich. Denn Pflanzen gibt es leider keine.

Das Serviceteam ist nett und aufmerksam. Man muss hier definitiv nicht lange warten. Höflich und nicht aufdringlich wird man hier nach seinen Wünschen gefragt. TOP. Die Toiletten sind klein, aber sauber.

Der Name stammt daher, dass das Café gleich neben der bekannten Treppe beheimatet ist. Hier sitzen jungen Leute und genießen die Großstadt-Einkaufs-Atmosphäre. Hier flogen leider auch schon Flaschen auf Polizisten. Ein Saxophonspieler namens Nino aus Rumänien sorgt stets für gute Laune. Er spielt immer einige Meter entfernt auf der Königstraße. Die Königstraße mit ihren tausenden Passanten flaniert am Café vorbei… Toll!

Essen: 5 Sterne

Service: 5 Sterne

Ambiente: 5 Sterne