So behalten Stuttgarts Unternehmen die neue E-Rechnungspflicht im Griff

Annie Spratt / Unsplash

Seit dem 1. Januar 2025 haben deutsche Unternehmen im B2B-Bereich elektronische Rechnungen zu empfangen und sie so zu verarbeiten, dass sie einem strukturierten elektronischen Format entsprechen. Die Pflicht zur Ausstellung greift nicht sofort für alle, aber die Übergangsfristen laufen. In Stuttgart trifft dies Firmen unterschiedlich stark, denn einige Unternehmen sind bereits gut vorbereitet, andere haben noch Nachholbedarf.

Was sich seit Jahresanfang geändert hat

Seit Anfang 2025 gelten neue Regeln für die elektronische Rechnungsstellung. Auch Unternehmen in Stuttgart empfangen Rechnungen nun verbindlich in einem strukturierten Format. Die Finanzverwaltung akzeptiert einfache PDF-Dateien nicht mehr als rechtskonforme Lösung, weil sie sich nicht maschinell auswerten lassen. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt von der reinen Lesbarkeit hin zur automatischen Verarbeitung.

Die Pflicht zum Versand elektronischer Rechnungen greift hierbei gestaffelt. Das bedeutet, mittelständische Betriebe mit mehr als 800.000 Euro Vorjahresumsatz erstellen ab 2027 nur noch E-Rechnungen, wohingegen kleinere Firmen ein Jahr länger Zeit haben. Ab 2028 erzeugen sämtliche Unternehmen in Deutschland ausschließlich elektronische Formate.

Das Bundesfinanzministerium erhofft sich von dieser Umstellung mehr Transparenz im Steuerwesen und eine deutliche Reduktion fehlerhafter Angaben. Für viele Betriebe in der Region bedeutet sie allerdings mehr als eine technische Anpassung, denn Buchhaltungsprozesse verändern sich grundlegend. Rechnungsdaten laufen direkt in die Systeme der Finanzbuchhaltung, wodurch ein Teil manueller Arbeit entfällt. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an die IT-Sicherheit und die Archivierung.

Formate und Standards, die jetzt gelten

Die Einführung der E-Rechnungspflicht legt klare Vorgaben fest. Grundlage bildet die europäische Norm EN 16931, die in Deutschland primär durch die Formate XRechnung und ZUGFeRD umgesetzt wird. XRechnung gilt als Standard für den öffentlichen Sektor und folgt einem reinen XML-Format. ZUGFeRD kombiniert maschinenlesbare Daten mit einer visuellen PDF-Darstellung, was in der Praxis häufig als Übergangslösung genutzt wird.

Auch für Unternehmen in Stuttgart bedeutet das, Rechnungsprozesse auf diese Formate auszurichten. Unternehmen, die bisher auf einfache PDF-Rechnungen gesetzt haben, sollten ihre Abläufe nun an die gesetzlichen Anforderungen anpassen. Lösungen wie eine spezialisierte Software für E-Rechnungen unterstützen dabei, die erforderlichen Standards einzuhalten und Rechnungen gleichzeitig rechtssicher zu archivieren. Maßgeblich bleibt in jedem Fall, dass Rechnungsdaten ohne manuelle Nacharbeit in die Buchhaltung einfließen und korrekt auswertbar sind.

Stuttgarter Firmen zwischen Fortschritt und offenen Digitalisierungsbaustellen

Viele Betriebe in der Region Stuttgart haben die Umstellung bereits aktiv aufgegriffen. Zahlreiche Unternehmen integrieren dazu elektronische Workflows in ihre Buchhaltung und setzen auf automatisierte Prozesse, die Fehler bei der Datenerfassung reduzieren. Besonders im industriellen Umfeld fließen Rechnungsdaten direkt in die ERP-Systeme, wodurch Abläufe schneller und transparenter ablaufen. Trotz dieser Fortschritte treten weiterhin Hindernisse auf.

Unklare Zuständigkeiten innerhalb der Unternehmen erschweren den Umbau der Prozesse. In manchen Betrieben fehlt eine Stelle, die den Übergang koordiniert.

Kenntnislücken zu Normen wie XRechnung oder ZUGFeRD sorgen für Unsicherheit. Viele Mitarbeiter sind mit den Details der Profile und Pflichtfelder nicht vertraut.

Technische und finanzielle Belastungen entstehen, wenn bestehende Systeme an die neuen Anforderungen angepasst werden. Schulungen und zusätzliche Schnittstellen kosten allerdings Zeit und Ressourcen.

Neben diesen Problemfeldern verläuft die Entwicklung nicht einheitlich. Wo größere Betriebe bereits Testläufe abgeschlossen haben und erste Erfolge melden, arbeiten kleinere Unternehmen noch an den Grundlagen. Im Handwerk oder in kleineren Dienstleistungsfirmen fehlen häufig die Mittel für komplexe IT-Projekte. Hier greifen manche Betriebe auf externe Beratung zurück, um rechtzeitig kompatible Lösungen einzuführen.

Unterstützung aus Verwaltung und Wirtschaft vor Ort

In Stuttgart begleiten verschiedene Akteure den Übergang zur E-Rechnungspflicht mit praktischen Angeboten. Die IHK Region Stuttgart organisiert beispielsweise Informationsveranstaltungen und stellt Leitfäden bereit, die konkrete Umsetzungsschritte erklären. Auch das Finanzamt bietet Online-Tools wie den ELSTER-Viewer an, um Rechnungsdateien im XML-Format sichtbar zu machen. Ergänzend engagieren sich regionale IT-Dienstleister, die mit Schulungen und Beratungsprojekten Erfahrungen aus der Praxis einbringen und damit den Unternehmen den Umstieg erleichtern.