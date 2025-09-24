Filmtipps: Gute Laune Filme aus dem Netz Teil 2

Anete Lusina / Pexels

Von Alexander Kappen

Und die gute Laune geht weiter zumindest in den beiden folgenden Movies:

Die Komödie „2 Nasen tanken Super“ mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger – ein echter Klassiker, der auch heute noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert! Dieser Film zählt zu den großen Kassenschlagern des deutschen Kinos der 1980er Jahre und ist Teil der legendären Supernasen-Reihe.

Wenn der Maharadscha von Bangalore zu Lebzeiten gewusst hätte, dass seine wertvollen Tigeraugen eines Tages als Liebespfand von den Supernasen verschenkt werden, hätte er wohl sein Testament rechtzeitig geändert…

„Stromberg – der Film“ Der Abschluss der Stromberg Serie als Kinofilm. Alle Büromitarbeiter der TV-Versicherung „Capitol“ gehen auf „Klassenfahrt“. Zu sehen auf Netflix. War damals ein großer Erfolg im Kino. Wirklich super cool!

Die CAPITOL Versicherung feiert ihr 50jähriges Jubiläum und die Chefs haben sich dazu etwas Besonderes ausgedacht und laden kurzerhand die gesamte Belegschaft in ein Landhotel zur Feier ein. Mit dabei sind neben Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst), Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Jennifer Schirrmann (Milena Dreißig) und die mittlerweile verheirateten Ulf und Tanja (Oliver K. Wnuk, Diana Staehly) mitsamt ihrem Pflegesohn Marvin.

Nackte Frauen, Schlägereien und Stromberg als Entertainer auf der Bühne – all das und noch viel mehr…

