Stuttgart Journal

Journal Magazin Topnews

Filmtipps: Gute Laune Filme aus dem Netz Teil 2

Sep. 24, 2025
Anete Lusina / Pexels

Von Alexander Kappen

Und die gute Laune geht weiter zumindest in den beiden folgenden Movies:

Die Komödie „2 Nasen tanken Super“ mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger – ein echter Klassiker, der auch heute noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert! Dieser Film zählt zu den großen Kassenschlagern des deutschen Kinos der 1980er Jahre und ist Teil der legendären Supernasen-Reihe.

Er ist verfügbar mit einem Amazon Prime Abo, ohne zusätzliche Leihgebühr – einfach reinschauen und genießen!

Wenn der Maharadscha von Bangalore zu Lebzeiten gewusst hätte, dass seine wertvollen Tigeraugen eines Tages als Liebespfand von den Supernasen verschenkt werden, hätte er wohl sein Testament rechtzeitig geändert…

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

„Stromberg – der Film“ Der Abschluss der Stromberg Serie als Kinofilm. Alle Büromitarbeiter der TV-Versicherung „Capitol“ gehen auf „Klassenfahrt“. Zu sehen auf Netflix. War damals ein großer Erfolg im Kino. Wirklich super cool!

Die CAPITOL Versicherung feiert ihr 50jähriges Jubiläum und die Chefs haben sich dazu etwas Besonderes ausgedacht und laden kurzerhand die gesamte Belegschaft in ein Landhotel zur Feier ein. Mit dabei sind neben Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst), Berthold „Ernie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Jennifer Schirrmann (Milena Dreißig) und die mittlerweile verheirateten Ulf und Tanja (Oliver K. Wnuk, Diana Staehly) mitsamt ihrem Pflegesohn Marvin.

Nackte Frauen, Schlägereien und Stromberg als Entertainer auf der Bühne – all das und noch viel mehr…

Der Inhalt ist nicht verfügbar.
Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Ähnlicher Beitrag

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Treppe in Stadtmitte

Sep. 25, 2025
Journal Regiotainment

So behalten Stuttgarts Unternehmen die neue E-Rechnungspflicht im Griff

Sep. 24, 2025
Journal Regiotainment

Schmucktrends 2025: Individualität, Nachhaltigkeit und digitale Einflüsse

Sep. 24, 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Journal Magazin Topnews

Gastrocheck: Café Treppe in Stadtmitte

25. September 2025
Journal Regiotainment

So behalten Stuttgarts Unternehmen die neue E-Rechnungspflicht im Griff

24. September 2025
Esslingen Polizeinachrichten

Raubüberfall auf 43-Jährigen in Kirchheim/Teck: Polizei sucht Zeugen

24. September 2025
Journal Regiotainment

Schmucktrends 2025: Individualität, Nachhaltigkeit und digitale Einflüsse

24. September 2025

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von rein technischen Cookies zu. Wir verwenden keine Marketing- oder Analyse Cookies. Wir interessieren uns nämlich nicht für dein Surfverhalten. Andere hingegen schon. Deswegen werden iframes, eingebettete Videos und Scripte nicht angezeigt, solange du nicht auf "Akzeptieren" drückst. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen