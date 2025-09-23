Stuttgart Journal

Kolumne: Schrebergarten-Paradies

Sep. 23, 2025

Von Alexander Kappen

Gemeinde bei Leonberg. Ein paar Kilometer von Leonberg entfernt befindet sich ein kleine Gemeinde, die den Reporter besonders wegen seiner besonderen Schrebergärten in seinen Bann zieht. Die Gärten liegen nahe des Waldrands und das verursacht Ruhe und Erholung wohl auch für die Pflanzen, denn die Bäume sehen allesamt „gesund und erholt“ aus. Die Bäume dürfen hier ungestört wachsen und sich ausdehnen, niemand fällt oder kürzt hier einen Baum wegen der „Sicherheit“.

Die Bäume danken es mit üppigem Wachstum und einer gesunden grünen Farbe.

Die Häuschen sind fast alle eher im Stil eines Ferienhäuschen gehalten. Hohe Hecken sorgen fast bei allen Gärten für ausreichend Sichtschutz.

Der Reporter besitzt genügend eigene Schrebergarten-Erfahrung um hier eine „Expertenmeinung“ zu besitzen. Viele lustige Schilder sorgen fast für eine Märchenwelt nahe des dichten Buchenwaldes, Ein Hahn krächzt hier besonders laut – klar denn am Waldrand stört das auch niemand…

Auch bei schlechtem Wetter sieht man viele Schrebergärtner in ihrem Stückle, mit viel Liebe kümmern sie sich um ihre „Schätzchen“. Der Reporter wünscht ihnen noch viel Spaß mit ihren Stückle!

