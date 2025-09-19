Stuttgart Journal

Filmtipps: Gute Laune Filme aus dem Netz

Sep. 19, 2025
pixabay / mojzagrebinfo / gemeinfrei

Von Alexander Kappen

Wer jetzt im Herbst mal wirklich gute Laune erleben will, der sollte die beiden folgenden Filme ansehen:

Komödie „Die Supernasen“ mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Oldie but Goldie! Klassiker der wirklich jemals kaum erreicht wurde höchsten durch Terence Hill und Bud Spencer…

Der Film war einer der Kassenerfolge des deutschen Kinos der 1980er Jahre und ist der zweite Teil der Supernasenfilmreihe.

Tommy wird beim Bayerischen Rundfunk als Maskenbildner entlassen, nachdem er eine Ansagerin mit Haarspray besprüht und anschließend beschimpft hat. Mike wird von seiner Freundin verlassen, weil er sich fast ausschließlich seiner Musik widmet und zudem ohne BAföG dasteht, da sein Studium nach dem 19. Semester nicht mehr gefördert wird. Beide stehen ohne Geld da und fassen den Entschluss, als Detektive zu arbeiten.

Den Film gibt es hier KOSTENLOS https://youtu.be/oXM8YDX3h1A?si=58SSihInSi-mQ0pL

Project X“ auf amazon prime: Der wohl wildeste Teenie Film aller Zeiten! 3 High School Loser beschließen durch eine Party einen Gamechanger zu bewirken um so mehr Akzeptanz in der Schule zu bekommen. Die Party gerät außer Kontrolle und das nicht nur ein bißchen… 😉

Der SJ Filmtester sieht sich den gerne in der Originalspreche englisch an…

Ähnlicher Beitrag

Journal Regiotainment

Hausbau im Wandel: Moderne Konzepte für die Zukunft

Sep. 19, 2025
Journal Magazin Topnews

Handwerk in Baden-Württemberg steigert Umsatz im Jahr 2023 deutlich

Sep. 19, 2025
Journal Magazin Topnews

Streaming-Highlights: Frische Filme und Serien online entdecken

Sep. 18, 2025

