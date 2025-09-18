Streaming-Highlights: Frische Filme und Serien online entdecken

cottonbro studio / pexels

Von Alexander Kappen

Krimi Deutschland „14 Tage lebenslänglich“ auf amazon prime oder bei YouTube kostenlos.

Einer der wenigen guten deutschen Filme. Ein Anwalt geht aus Übermut für seine Strafzettel freiwillig 14 Tage in den Knast und bekommt von seinem Partner, der an seine Freundin ran will ein Kilo Koks untergeschoben sodass er mehrere Jahre drin bleiben muss.

Der softe Anwalt lernt im Knast zu überleben und kommt nach seiner Entlassung in einige Abenteuer hinein, in die ihn seine Zellengenossen verwickeln…

TOP! Spannend und überraschend!

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Krimi „Nur Gott kann mich richten“ auf amazon prime. Mit Moritz Bleibtreu („Lena rennt“ und Dutzende andere Erfolgsfilme).

Die Deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden zeichnete den Streifen mit dem Prädikat „Besonders wertvoll“ aus. Handlungsschauplatz ist Frankfurt. Ricky, ein Krimineller, kommt nach fünf Jahren Haft wieder auf freien Fuß. Er will sein altes Leben hinter sich lassen und träumt davon, sich auf Cabrera, einer kleinen spanischen Insel, ein neues Dasein aufzubauen. Um das dafür nötige Geld aufzubringen, lässt er sich auf einen letzten Coup ein, den sein Freund Latif vorbereitet hat.

Der Plan geht zwar auf, doch als Ricky und sein Komplize Rafael nach der Tat von der Polizei wegen einer Kleinigkeit – einem kaputten Rücklicht – angehalten werden, eskaliert die Situation. Rafael gerät in Panik, flieht und nimmt das erbeutete Heroin mit. Die Polizistin Diana verfolgt ihn, hilft ihrem verletzten Kollegen und versteckt schließlich selbst die Tasche mit der Beute, bevor die Spurensicherung eintreffen kann. Ihr Ziel: die Drogen weiterverkaufen. Sie braucht dringend Geld für eine illegale Operation, um das Leben ihrer schwerkranken Tochter zu retten. Das Finale gipfelt in einem actiongeladenen Schusswechsel.

Trailer:

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.