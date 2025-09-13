Seniorengerechtes Wohnen: Auch in Stuttgart weiterhin ein wichtiges Thema

MART PRODUCTION / Pexels.com

Immer mehr Menschen in Stuttgart beschäftigen sich mit der Frage, wie sie im Alter selbstbestimmt wohnen können. Seniorengerechtes Wohnen – auch als altersgerechtes oder barrierefreies Wohnen bezeichnet – umfasst Wohnformen, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind.

Der demografische Wandel in Baden-Württemberg zeigt, dass die Zahl der Seniorinnen und Senioren in Stuttgart stetig steigt. Die Stadt steht daher vor der Aufgabe, Wohnraum und Wohnumfelder so zu gestalten, dass Mobilität, Sicherheit und Lebensqualität erhalten bleiben.

Dazu gehören bauliche Anpassungen wie barrierefreie Zugänge, Aufzüge, bodengleiche Duschen oder Treppenlifte. Ergänzend bieten Institutionen wie das Statistische Amt Stuttgart, die Wohnberatung der Stadt oder Projekte wie das Quartier am Wiener Platz wertvolle Unterstützung. Stuttgart fördert aktiv Umbauten und soziale Initiativen, um ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die seniorengerechtes Wohnen Stuttgart prägen.

Der Treppenlift: Ideal für Senioren, die ihr Haus weiterhin flexibel nutzen möchten

Ein Treppenlift ermöglicht es älteren Menschen, die eigenen vier Wände trotz körperlicher Einschränkungen komfortabel und sicher zu nutzen. Unternehmen für Treppenlifte aus Stuttgart helfen gern dabei, die jeweils passenden Lösungen zu finden. Besonders in mehrgeschossigen Einfamilienhäusern oder Altbauten ohne Aufzug bieten die Hilfen eine praktische Lösung, um alle Etagen selbstständig zu erreichen. Damit trägt der Treppenlift wesentlich zur Wohnraumanpassung bei und hilft, einen Umzug ins Pflegeheim hinauszuzögern oder sogar zu vermeiden.

Die Technik moderner Treppenlifte ist heute vielseitig: Sie lässt sich sowohl an geraden als auch an kurvigen Treppen installieren und passt sich optisch an das Wohnumfeld an. Klappbare Sitze, Sicherheitsgurte und sanftes Anfahren sorgen für Komfort und Sicherheit. Je nach Bedarf sind Sitzlifte, Plattformlifte oder Stehlifte möglich – eine individuelle Beratung ist dabei entscheidend.

In Stuttgart wird der Einbau von Treppenliften unter bestimmten Voraussetzungen durch Förderprogramme und Zuschüsse unterstützt. Die Wohnberatung der Stadt informiert über Fördermöglichkeiten und technische Details. So kann der Verbleib im gewohnten Zuhause nicht nur erleichtert, sondern oft langfristig gesichert werden.

Moderne Wohnungsanpassungen für mehr Barrierefreiheit

Bauliche Anpassungen sind ein zentraler Bestandteil barrierefreien Wohnens. Dazu gehören bodengleiche Duschen ohne Stufe, breite Türen für Rollstühle oder Gehhilfen sowie rutschhemmende Bodenbeläge, die Sturzrisiken verringern.

In Stuttgart arbeiten spezialisierte Handwerksbetriebe und die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG) eng zusammen, um altersgerechte Umbauten zu realisieren. Auch die Wohnberatung Stuttgart unterstützt dabei. Neben den praktischen Maßnahmen ist die Finanzierung entscheidend: Förderprogramme wie das KfW-Programm 455-B mit Zuschüssen bis zu mehreren tausend Euro oder kommunale Beratungsstellen bieten Hilfen. Diese Veränderungen wirken unscheinbar, haben jedoch große Wirkung auf Selbstständigkeit, Barrierefreiheit und Lebensqualität im Alter.

Serviceangebote und unterstützende Dienstleistungen: Welche Möglichkeiten gibt es?

Neben baulichen Anpassungen tragen vielfältige Dienstleistungen dazu bei, dass seniorengerechtes Wohnen in Stuttgart alltagstauglich bleibt. Mobile Pflegedienste, Einkaufs- und Fahrservices sowie haushaltsnahe Hilfen bilden ein stabiles Netzwerk, das ältere Menschen im täglichen Leben unterstützt. Dazu gehören unter anderem Bringdienste für Lebensmittel, Reinigungs- und Wäscheservices oder die Lieferung von warmen Mahlzeiten.

Auch technische Alltagshilfen wie Saugroboter, wie sie unter anderem auf homeandsmart öfter vorgestellt werden, oder automatische Beleuchtungssysteme gewinnen an Bedeutung, da sie körperliche Entlastung bieten und für mehr Sicherheit sorgen. Beratungsstellen in Stuttgart informieren über passende Lösungen und deren Finanzierungsmöglichkeiten – etwa durch Pflegekassen oder städtische Zuschüsse.

Pflegestützpunkte helfen bei der Koordination und Einschätzung individueller Bedürfnisse. Private Dienstleister ergänzen das öffentliche Angebot um flexible Leistungen, die auf persönliche Lebenssituationen zugeschnitten sind. So entsteht ein vielseitiges Unterstützungsnetz, das es älteren Menschen erleichtert, länger selbstständig und in gewohnter Umgebung zu leben – und dabei soziale Teilhabe und Lebensqualität zu bewahren.

Wann sollte man sich Gedanken um die Umgestaltung seines Wohnbereichs machen?

Der Herbst ist ein idealer Zeitpunkt, um nicht nur den eigenen Garten, sondern auch die eigene Wohnung kritisch in den Blick zu nehmen. Wenn es draußen kälter wird und sich das Leben zunehmend ins Haus verlagert, fällt vielen auf, was im Wohnbereich verbessert werden könnte. Während in den Sommermonaten oft Garten oder Balkon im Fokus stehen, richtet sich der Blick im Herbst verstärkt nach innen.

Besonders Seniorinnen und Senioren erkennen in dieser Jahreszeit häufiger, wo Alltagshürden bestehen – etwa bei engen Durchgängen, rutschigen Böden oder schlecht erreichbaren Schränken. Auch Beleuchtung, Möbelanordnung oder technische Helfer wie Saugroboter rücken jetzt in den Fokus.

Wer im Herbst mit der Planung beginnt, schafft oft rechtzeitig vor dem Winter ein sicheres und komfortables Zuhause – angepasst an die eigenen Bedürfnisse.