Esslinger Bahnhofsplatz: Riesige Fotos sorgen für Farbe und Leben

Aug. 11, 2025

Die „BGW“ die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege veranstaltet wieder ihren alljährlichen Fotowettbewerb.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Der Bahnhofsplatz ist derzeit geschmückt mit riesigen Fotos. Mit ihren Fotowettbewerben macht die BGW auf gesellschaftlich relevante Themen aufmerksam. In der aktuellen Wettbewerbsrunde geht es um die Sicherheit und Gesundheit in der pädagogischen Arbeit. 

Im Fokus stehen Erzieher, Erzieherinnen und Leitungen von Kindertageseinrichtungen. Sie begleiten, fördern und bilden unsere Kinder – eine Arbeit mit großer Relevanz für die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung.

Aus einer Vielzahl eingereichter Werke wird eine Fachjury die besten Arbeiten prämieren. Die Bilder zeigen Möglichkeiten und Grenzen der Arbeit in der Kinderbetreuung auf und verdeutlichen den Wert eines wirksamen Arbeitsschutzes. 

