Baden-Württemberg: Wie Menschen im Ländle ihre Freizeit verbringen

Stuttgart. Im Jahr 2022 verbrachten die Menschen in Baden-Württemberg im Durchschnitt etwas mehr als sechs Stunden täglich mit Freizeitaktivitäten. Dabei nahm Fernsehen und Streaming mit über zwei Stunden den größten Anteil der freien Zeit ein, gefolgt von kulturellen Tätigkeiten, sozialem Austausch und sportlicher Betätigung.

Dirk Meyer (kai)

Die aktuellen Zahlen stammen aus der revidierten Zeitverwendungserhebung 2022 des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die Anfang Juni 2025 veröffentlicht wurde. Die Erhebung basiert auf einer umfangreichen Hochrechnung des Mikrozensus 2022 unter Einbeziehung der Eckwerte des Zensus 2022. Dabei wurden Personen ab 10 Jahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie die jeweilige Freizeitaktivität tatsächlich ausübten.

Mediennutzung dominiert Freizeitverhalten

Die durchschnittliche tägliche Freizeitdauer lag bei 6 Stunden und 8 Minuten. Von dieser Zeit entfielen knapp drei Stunden (2:54) auf Fernsehen, Lesen und andere kulturelle Aktivitäten. Das Fernsehen und Streaming nahmen mit 2 Stunden und 2 Minuten den größten Anteil innerhalb dieser Kategorie ein. Lesen, egal ob in gedruckter Form oder elektronisch, wurde im Durchschnitt rund 27 Minuten täglich praktiziert.

Bei denjenigen, die tatsächlich lesen, fällt die Zeit deutlich höher aus und beträgt etwa 1 Stunde und 20 Minuten. Ebenso ist der Medienkonsum differenziert zu betrachten: Die Zeitangaben sind Durchschnittswerte über die gesamte Bevölkerung, die nicht täglich alle Aktivitäten ausübt.

Soziale Kontakte und Kommunikation

Soziale Kontakte und gesellige Aktivitäten nahmen im Alltag der Menschen in Baden-Württemberg ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Durchschnittlich 1 Stunde und 12 Minuten wurden täglich für Gespräche, Telefonate, Gesellschaftsspiele, soziale Medien, Ausgehen sowie Treffen mit Freunden und Familienfeiern genutzt.

Diese Kategorie beinhaltet auch die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel, die einen immer größeren Raum im Freizeitverhalten einnehmen. Dabei ist nicht nur die Quantität der Zeit relevant, sondern auch die Vielfalt der Formen, in denen soziale Kontakte gepflegt werden.

Sport und körperliche Aktivitäten

Für sportliche Betätigung und körperliche Bewegung reservierten die Menschen in Baden-Württemberg durchschnittlich 42 Minuten täglich. Diese Zeit umfasst verschiedene Formen von Sport, Bewegung und körperlicher Aktivität, die zur Erholung, Fitness oder zum Freizeitspaß dienen.

Die Zahlen verdeutlichen, dass trotz hoher Mediennutzung ein relevanter Anteil der Freizeit der körperlichen Bewegung gewidmet wird. Dieser Wert variiert jedoch stark je nach Alter, Geschlecht und Beschäftigungsstatus der Befragten.

Weitere Freizeitaktivitäten und Besonderheiten

Weitere Aktivitäten wie Computernutzung ohne Kommunikation, Ausruhen und Entspannungstechniken sowie Hobbys nahmen insgesamt kleinere Zeitanteile ein. So wurde durchschnittlich etwa 31 Minuten am Tag mit Computern oder Smartphones verbracht, allerdings ohne soziale Kommunikation.

Entspannungsphasen, in denen Auszeiten genommen oder Freizeit überbrückt wurde, machten nur etwa 12 Minuten täglich aus. Hobbys und Spiele, darunter auch Glücksspiele, waren mit rund 4 Minuten vertreten. Politische, soziale oder religiöse Aktivitäten beanspruchten durchschnittlich 3 Minuten der Freizeit.

Ein weiterer Aspekt war die Zeit, die für Wege zu Freizeitaktivitäten und für unbestimmte Freizeit genutzt wurde. Diese betrug zusammen etwa 30 Minuten täglich und verdeutlicht, dass auch Anfahrtswege und ungeplante Phasen einen Anteil an der Freizeitgestaltung haben.

Nutzung von digitalen Spielen

Beim Thema Gaming, definiert als Spielen an PC, Laptop und stationären Konsolen (exklusive Smartphones und tragbare Geräte), zeigt die Erhebung eine durchschnittliche Spieldauer von 2 Stunden und 37 Minuten an den Spieltagen. Allerdings ist der Beteiligungsgrad an Gaming mit etwa 7 Prozent relativ gering im Vergleich zu den hohen Nutzungsquoten von Fernsehen (73 Prozent) oder Lesen (34 Prozent).

Unterschiedliche Freizeitmuster

Die Zeitverwendungserhebung berücksichtigt, dass sich Freizeitmuster zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterscheiden. So variieren die Durchschnittswerte unter anderem nach Alter, Geschlecht, Erwerbstätigkeit und Wochentag. Jugendliche verbringen oft mehr Zeit mit digitalen Spielen, während ältere Menschen eher kulturellen Tätigkeiten nachgehen.

Die aufgeführten Zahlen spiegeln somit einen Gesamtüberblick wider, der die Vielfalt der Freizeitgestaltung in Baden-Württemberg abbildet.

Diese Daten bieten eine detaillierte Grundlage, um gesellschaftliche Trends im Freizeitverhalten zu erkennen und die Planung von Freizeitangeboten besser an den Bedürfnissen der Bevölkerung auszurichten.