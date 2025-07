Unbekannter Täter soll 26‑jährige Frau im Waldstück bei Schwäbisch Hall sexuell angegangen haben

Schwäbisch Hall. Am Dienstag, den 22. Juli 2025, wurde eine 26‑jährige Frau in einem Waldstück am östlichen Rand der Verlängerung der Einkornstraße in Schwäbisch Hall sexuell angegangen. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung dringend um Hinweise.

Am Vormittag zwischen etwa 08:00 und 13:00 Uhr sei die junge Frau im besagten Waldgebiet unterwegs gewesen, als ein bislang Unbekannter sie offenbar attackierte. Laut Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren und einer Körpergröße von circa 180 cm. Er habe eine normale Statur, trug eine beige oder hellbraune Sweatshirt‑Jacke mit Kapuze, eine Jeans mit Gürtel sowie eine schwarze Basecap. Er habe braune Augen, dunkle Haare, auffallend buschige Augenbrauen und habe durch ungepflegte Zähne aufgefallen.

Das Polizeipräsidium Aalen sucht nun dringend nach Zeugen. Insbesondere wird gefragt: Wer war am Dienstag zwischen 08:00 und 13:00 Uhr im Waldgebiet entlang der Einkornstraße unterwegs und hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind im näheren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Und wer hat die beschriebene Person im Verlauf des Dienstags gesehen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei Aalen in Verbindung zu setzen.

Chronologische Zusammenfassung

Am frühen Dienstagvormittag, zwischen 08:00 und 13:00 Uhr, befand sich die 26‑Jährige in einem Bereich eines Waldstücks nahe der Einkornstraße in Schwäbisch Hall. Innerhalb dieses Zeitfensters kam es zur sexuellen Belästigung durch einen unbekannten Mann, der mit den beschriebenen Merkmalen und Kleidung unterwegs war. Im Anschluss nahm die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen auf und veröffentlichte eine Personenbeschreibung samt Aufforderung zur Mithilfe. Öffentlich wurden Fragen formuliert, um mit Hilfe von Zeugenaussagen den Täter zu identifizieren. Die Ermittler baten abschließend Bürger*innen, sich telefonisch zu melden, falls sie Beobachtungen gemacht haben.